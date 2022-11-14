Проверьте свой адрес на отключение света и воды

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии и воды в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 14 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 08.30 – 16.00 – ул. Дзержинского, 58-70а, ул. Кирсанова, 1/2-19/6, ул. Авиационная, 2-8/2. 09.00 – 13.00 – ул. Ленина, 45, 53-61/2, ул. Строда, 2/4, 2/6, 15-16/2, ул. Ярославского, 24, 34, 48, ул. Крупской, 9а-13, ул. Дежнева, 1-9 с др, ул. Красноярова, 6/1. 09.00 – 14.00 – ул. Кржижановского, 4, 6, 28, 28/2. 09.00 – 16.00 – ул. Хатын-Юряхское ш. ул. Таежная, ул. Сибирская, СОТ «СПАС», СОТ «Тундра», СОТ «Пламя». 09.00 – 17.00 – Покровский тракт 7 км, ул. Каландаришвили, 44, 45, 50, ул. Кулачикова-Элляя, 12-20, ул. Ново-Карьерная 1-11, 2 ул. Сайсарская частично, ДСК Авиатор, Мицкевича, пер. Мирный 9, Сергеляхское шоссе, 11, 12 км, мкрн. Малая Марха частично. 09.30 – 12.00 — ул. Стадухина, 61, 63, 63/1, ул. Курашова, 44, 46, ул. П. Алексеева, 73-75/2. ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.00 – 15.00 — кварталы А, Б, 57. 09.30 – 12.00 — ул. Бестужева-Марлинского, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 16, 22, 22/1, 22/2, 24 (шк. №15), ул. Ф. Попова, 8, 6, 4/1, 4, 10/1, 14, 14/3, 14/2, 14/4, 14/5 (Д/С «Белоснежка»),14/6, 16 (КНС 33 кв), ул. Б. Чижика, 19, ул. Кальвица, 1, 1/1, 3 (п-ка №5), 5, 5/1, 5/2, 5/3 (Д/к «Катюша» №3), 9/1, 9/2, 5/3 (шк. №10), 7/1, 11/1, 13/1, ул. Алданская, 3, 1. — отключение холодного водоснабжения: 09.00 – 15.00 — кварталы А, Б, 57. 09.30 – 12.00 — ул. Бестужева-Марлинского, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 16, 22, 22/1, 22/2, 24 (шк. №15), ул. Ф. Попова, 8, 6, 4/1, 4, 10/1, 14, 14/3, 14/2, 14/4, 14/5 (Д/С «Белоснежка»),14/6, 16 (КНС 33 кв), ул. Б. Чижика, 19, ул. Кальвица, 1, 1/1, 3 (п-ка №5), 5, 5/1, 5/2, 5/3 (Д/к «Катюша» №3), 9/1, 9/2, 5/3 (шк. №10), 7/1, 11/1, 13/1, ул. Алданская, 3, 1. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 09.30 – 11.30 – ул. Жорницкого, 27.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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