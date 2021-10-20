Проверка выявила целый ряд нарушений у производителей хлеба в Якутии

За 9 месяцев 2021 года Роспотребнадзор исследовал 849 проб хлебобулочных и кондитерских изделий, удельный вес нестандартной продукции составил 4,7% по микробиологическим и физико-химическим показателям.

Вместе с тем, в исследованных пробах наличие генетически модифицированных организмов, токсичных элементов, пестицидов и техногенных радионуклидов за истекший период не обнаружено.

По результатам контроля происхождения и качества кондитерских и хлебобулочных изделий, находившихся на потребительском рынке, забракованы и изъяты из оборота 28 партий кондитерских изделий объемом более 78 кг. Причиной забраковки являлось нарушение права потребителя на получение полной и достоверной информации, отсутствие товаросопроводительной документации, несоответствие по гигиеническим нормативам, срокам годности.

Результаты проверок предприятий, осуществляющих производство и реализацию хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий констатируют целый ряд нарушений требований санитарного законодательства в области производства и оборота указанной продукции (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание предприятий, нарушение поточности технологического процесса, несоблюдение условий хранения и сроков годности продукции, нарушение сроков прохождения медосмотров персоналом и др).

По фактам выявленных нарушений виновные лица привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 6.3, ст. 6.6, ч.1 и ч. 2 ст. 14.43, ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении 2-х хозяйствующих субъектов материалы дела направлены в суды для рассмотрения и назначения наказания в виде приостановления деятельности кондитерских цехов.

Ситуация по надзору за хлебобулочные и кондитерские продукции остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

С целью исключения покупки некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий Управление рекомендует приобретать такие изделия в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для её хранения и реализации: специально оборудованные охлаждаемые витрины, торговые залы с кондиционированием воздуха, проветриваемые складские помещения.

При выборе кондитерских и хлебобулочных обратите внимание на информацию на маркировке, а именно: на наименование производителя, дату изготовления, сроки годности и условия их реализации. Лучше всего выбирать продукцию местного производителя, не подлежащей длительной транспортировке до места реализации.