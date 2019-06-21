Проверка слухов о назначении директоров НХМ и музея им. Ярославского

Вечером 20 июня по ватсапу распространились слухи о том, что Руслан ТИМОФЕЕВ, освобожденный накануне с поста руководителя Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Главы РС(Я) и Правительства РС(Я), возглавит Национальный художественный музей Якутии, а Николай БУГАЕВ, ранее возглавлявший Департамент по развитию гражданских инициатив АГиП будет назначен директором Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. SakhaLife проверил эти слухи.

Они оказались беспочвенными. На пост руководителей НХМ, Якутского госмузея им. Ярославского и ГТОиБ будут назначены конкурсы, ответил высокопоставленный источник в системе власти. И компетентная комиссия определит их победителей.

Руслан Тимофеев и Николай Бугаев так же опровергли эти слухи.