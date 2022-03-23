Проверка прокуратуры выявила мизер – работники детсада Нерюнгри

SakhaLife уже писал о нарушениях, выявленных в детском саду №58 «Красная шапочка» города Нерюнгри. Наша публикация и обращение группы родителей в контролирующие органы стали основанием для проверки детского учреждения городской прокуратурой и другими надзорными и контролирующими органами. Были установлены виновные, вынесено административное наказание, включая штраф директору ДОУ. Но, как сообщают SakhaLife работники детсада, проверяющие нашли далеко не все нарушения, и ситуация в детсаду кардинальным образом не улучшилась.

В первую очередь неполными результатами проверки недовольны работники кухни, сыгравшей основную роль в этой истории. Ведь именно с жалобами на питание обращались в SakhaLife и контролирующие органы родители воспитанников детского учреждения. Сотрудники сообщают, что после визита проверяющих на кухне мало что изменилось.

Остался на месте давно устаревший духовой шкаф, чья дверка держится на одном болте и честном слове, что не раз становилось причиной травмирования поваров. Как и прежде стоит на кухне старая мясорубка с тупыми ножами, на заточку которых у администрации садика традиционно нет средств. Нет их и на новый деревяный пестик от мясорубки. Он сломался, и плотник «удлинил» его, прикрутив два шурупа. Теперь мясо в шнек вынуждены подавать под угрозой того, что обломки шурупов попадут в фарш.

Никого из проверяющих не заинтересовали старые алюминиевые баки с отваливающимися ручками, которые уже просто страшно снимать с плиты! Зато в углу пылится дорогой препарат для обработки яиц – с емкости лишь сняли этикетку, а яйца так никто и не обрабатывает. Ведь для применения этого раствора нужны респираторы, а их, понятное дело, никто работникам не выдал – нет средств. Так уже и срок годности препарата подходит к концу.

В отместку за критику работников кухни заведующая детсадом сняла с них «горячую сетку» по оплате труда. Вентиляция ведь работает – объяснила Ева СЕРДЮКОВА. А то, что в кухне не развернуться и приборы стоят вплотную друг к другу, создавая избыточное тепло и излучение – ей всё равно.

Вообще, бюджетом учреждения заведующая распоряжается весьма интересно.

Часть своей зарплаты сотрудники обналичивают и возвращают ей, сообщают SakhaLife, и эти сведения стоит проверить правоохранительным органам. Куда потом деваются эти средства – известно лишь Еве Александровне, коллективу она не отчитывается, прозрачности в финансах учреждения нет. Обласканные вниманием сотрудники не ропщут, ведь из-за возросшего числа якобы отработанных часов, у них увеличивается сумма отпускных, сообщают сотрудники.

Есть еще одна практика.

«Зарплата приходит двумя траншами. Потом в руководстве говорят – мы ошиблись, второй раз отправили лишнее, снимите и верните. Повара так сняли один раз, потом второй, а на третий отказались – если насчитали лишнее, то высчитайте со следующей зарплаты, а бегать обналичивать мы не будем», — говорит повар Надежда БЫСТРОВА.

Отдельных эпитетов заслуживают закупаемые детским садом продукты и то, что из них доходит до стола детей. Работники столовой не раз высказывали заведующей садика, Еве Александровне своё возмущение качеством того, что она закупает для питания ребятишек. Так было, например, со «сливочным» маслом, которое при таянии распадалось на прослойки из воды и непонятной субстанции. Тогда заведующая отговорилась тем, что масло неправильно хранили.

Или мясо, которое выдают для готовки вторых блюд. По мнению Евы Александровны, котлеты детям надо делать из костей и хлеба, потому что ничего другого просто не доходит, говорят повара.

Неоднократно в садик завозили перемороженные творог и молоко. На кухне его, в шутку, назвали ряженкой – такая у него была консистенция. А один раз в детсад привезли яблоки, которые нельзя было использовать даже для компота. Настолько они были гнилые и жухлые. С этих яблок, вернее, с их фото, которое кто-то отправил в родительскую группу, всё и началось.

Как сообщили SakhaLife родители, они обратили внимание на качество питания в детском саду после жалоб детей на боли в животе и проблемы с кишечником.

Также не обратила внимание проверка на штаты учреждения, вернее, на то, что в них числятся несколько «мертвых душ». А некоторые ставки распределены среди подчиненных, считающихся приближёнными к Еве Александровне.

Тех же, кто заведующей пришелся не ко двору, кто выступает за порядок в детской образовательной организации, Ева Сердюкова всячески выживает. Из детсада уволились многие сотрудники, некоторые пройдя через комиссию по трудовым спорам. Взамен ушедших Ева Александровна принимает на работу своих родственников.

Так, одно время секретарем трудилась родная дочь Евы Александровны, за что ежемесячно получала не менее 40 тыс. рублей, при этом появлялась на работе эпизодически. Кстати, в тот год работникам детсада не выплатили премии, как это обычно бывало, за 10 месяцев и по итогам 12 месяцев. «Не ушли ли эти средства на содержание дочери заведующей?», — задаются вопросом члены коллектива.

Сейчас в детском саду приходящим плотником трудится родной сын заведующей. Ну как трудится – приходит вечером и вскоре уходит, часто с большой и по виду тяжелой спортивной сумкой, продолжают сотрудники. Как будто нет видеокамер наблюдения в детском учреждении, и дежурные сторожа ничего не видят.

А еще Ева Сердюкова не очень любит расплачиваться за дополнительные виды работ, к которым привлекает исполнителей со стороны. Об этом SakhaLife рассказала Ирина КОТОВА, которую заведующая «Красной шапочкой» нанимала на штукатурно-малярные работы. Дело дошло до того, что исполнительнице пришлось самой закупать расходные материалы для работы, пока Сердюкова «кормила её завтраками», а работа стояла. В итоге Котовой заплатили… только за приобретенные материалы. А оплату за свой труд она не получила до сих пор. В редакции имеется аудиозапись разговора с Сердюковой, где она говорит, что покроет только подтвержденные чеками расходы, а по поводу оплаты за работу и расценок на нее, заявляет, что «мы не договаривались».

Чтобы закрыть долг, Ева Александровна предложила Ирине Ивановне трудоустройство кухонной рабочей, а заодно попросила присмотреть за сотрудниками, мол, воруют. Но Котова, поработав на кухне несколько месяцев, убедилась, что сотрудники не то, что ничего не выносят, наоборот – приносят своё!

«Как там взять, если по весу все расписано? – спрашивает Котова. «Да и нет ничего. Работать нечем. Я штук 12 литровых бутылок моющего средства притащила туда, чтобы было чем мыть посуду. Салфетки покупала в «Светофоре», — говорит она.

Корреспондент многократно пытался связаться с директором детского сада «Красная шапочка», но Ева Александровна не откликалась на телефонные звонки, а сообщения в ватсапе читала, но не отвечала. SakhaLife и сейчас готов предоставить ей трибуну.

Такая вот нерадостная картина царит в детском учреждении. Изменится ли она?

В России редко коллектив публично выступает против своего руководителя. Люди дорожат работой, а у действующего руководителя всегда есть инструменты, чтоб осадить непокорных. Поэтому часть своих информаторов редакция пока не называет.

Что можно предпринять, если проверяющие из прокуратуры Нерюнгри оказались весьма лояльными и выявили далеко не все нарушения, как сообщают работники детского сада «Красная шапочка»? Обратиться в прокуратуру республики? Просим считать это соответствующим заявлением.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.