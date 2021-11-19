Проверка прокуратуры по публикации ЯСИА о газификации участков многодетных семей

О результатах проверки по публикации о необеспечении земельных участков, выданных многодетным семьям в с. Хатассы, газификацией

По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска провела проверку по публикации ИА «ysia.ru» «Десятки многодетных семей в Хатассах ждут подведения газа к своим домам».

Установлено, что для многодетных семей на территории с. Хатассыгородского округа «город Якутск» предусмотрено 1037 земельных участков, заключено 743 договора о передаче в безвозмездное пользование земельных участков, жилые дома построили 18 семей.

В августе 2019 года между Окружной администрацией г. Якутска и одним из обществ с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по газификации 945 земельных участков, выделенных многодетным семьям в с. Хатассы, на сумму более 58 млн. рублей, сроком до 01.11.2019. Акт приемки выполненных работ подписан без замечаний.

Вместе с тем, Окружной администрацией г. Якутска и МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» в период с начала декабря 2019 года по 01 апреля 2021 года не приняты надлежащие меры по получению разрешения на строительство газопровода (высокого и низкого давления) протяженностью 20 447 м.

Указанное повлекло за собой нарушение прав многодетных семей на своевременную газификацию предоставленных участков. Повторное разрешение на строительство газопровода выдано Окружной администрации г. Якутска только 01.04.2021, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 23.09.2021.

Прокуратура города внесла главе Окружной администрации г. Якутска представление, которое находится на рассмотрении.

После регистрации газопровода в установленном законом порядке, он будет передан во временную эксплуатацию в обслуживающую организацию, после чего до многодетных семей будет доведен порядок обращения в заявительном порядке на техническое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения (вывода стояка к газопроводу).