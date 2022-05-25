Проверка подтвердила грубые нарушения на строительстве школы-сада в Нюрбинском районе

Госстройжилнадзором завершена проверка стройплощадки школы-сада в селе Чукар Нюрбинского района

Основанием для внеплановой инспекции строительной площадки школы-сада на 150/100 мест, расположенной в селе Чукар Нюрбинского района, послужили публикации в СМИ, в которых сообщалось о некачественно выполненных работах при заливке фундамента будущего образовательного здания.

В ходе проведенной проверки, управлением Госстройжилнадзора РС(Я) выявлены многочисленные грубые нарушения качества производства работ: применение некачественной бетонной смеси, приготовленной в построечных условиях, на поверхности и в теле которой обнаружены крапления угольных фракций, строительного мусора (куски рубероида, пиломатериалов, полиэтилена, пенопласта), наличие вертикальных и горизонтальных трещин шириной до 2 мм.

При возведении железобетонных конструкций не была подтверждена должным образом прочность используемого бетона, испытания и подбор материалов и заполнителей для смеси не проводились. Кроме того, на демонтированных участках фундаментных балок зафиксирован факт несоответствия армирования каркаса балок.

По результатам проверки, техническому заказчику МКУ «Инвестиционно-строительное управление» Нюрбинского района РС(Я) и генеральному подрядчику ООО «Строй Импульс» выданы предписания об устранении нарушений градостроительного законодательства. Также, в отношении юрлиц и их должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные частью 2 статьи 9.4 КоАП РФ.

«Управление продолжает вести контроль за устранением нарушений на данном объекте. Хотелось бы обратить внимание заказчиков строительных работ на необходимость строгого контроля на всех стадиях реализации, начиная с разработки проектно-сметной документации, возведения, заканчивая приемкой объекта капстроительства. В случаях выявления отклонений от проектных данных, техническим заказчиком могут быть приняты меры вплоть до демонтажа конструкций», — прокомментировал итоги проверки руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Аргунов.