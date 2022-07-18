«Проверка на профессионализм»

Так оценивает свое участие в программе «Земский фельдшер» заведующая Джаргалахским ФАПом Айза Спиридонова. В Эвено-Бытантайский улус она отправилась сразу после окончания Якутского медицинского колледжа.

Вопреки устоявшемуся мнению, что все новоиспеченные специалисты стремятся остаться в больших городах, Айза Спиридонова, решив стать участницей программы «Земский фельдшер», выбрала для себя периферию. Причем, из всех предложенных вариантов самую дальнюю – Эвено-Бытантайский улус.

— Несмотря на то, что я горожанка, родилась и выросла в Якутске, сельские условия меня не пугают. К тому же, еще будучи школьницей, бывала на каникулах в тех местах и училась в деревне, — говорит она.

И вот уже почти 11 месяцев земский фельдшер Спиридонова работает в небольшом селе Джаргалах, где проживает около 200 человек. До ближайшей больницы зимой на машине 2-3 часа, летом же добраться можно лишь на вертолете.

Несмотря на малонаселенность Джаргалаха, один день тут редко бывает похож на другой.

— Иногда на прием не подходит никто, иногда до 10 человек. Все зависит от сезонной ситуации: в пору подъема гриппа, ОРВИ пациентов, конечно, много. К тому же пожилые люди часто обращаются по поводу проблем с артериальным давлением, опорно-двигательным аппаратом и пр. – рассказывает Айза Святославовна.

Впрочем, в ее практике бывали уже ситуации намного сложней. И судороги у больных случались, и раны приходилось зашивать, и пациентам с переломами помощь оказывать… Однако боевое крещение она прошла успешно.

— Если учесть, что в ФАПе кроме меня, только санитарка и кочегар, то, конечно, ответственность колоссальная. Впрочем, в трудных ситуациях я всегда могу связаться с более опытными коллегами в Эвено-Бытантайской ЦРБ. Они помогут и подскажут. К тому же все необходимое в ФАПе есть. Если чего-то не хватает, делаю заявку в ЦРБ и мне это сразу же привозят, — говорит Айза Спиридонова.

Стоит заметить, что среди выпускников медицинских вузов и колледжей программа «Земский доктор/фельдшер» становится все более популярной. Вот и среди бывших однокурсников Айзы Спиридоновой несколько человек также стали ее участниками.

— Привлекает то, что программа позволяет реально решить жилищный вопрос. Положенную выплату я получила без задержек. К тому же работа в таких отдаленных населенных пунктах, как Джаргалах – это хорошая практика для начинающего медика, — сказала она. – Даже если ты в себе сомневался, в экстренных ситуациях все вдруг быстро вспоминаешь, и все у тебя получается. Потому что понимаешь: в твоих руках чужая жизнь, и ты не имеешь права на ошибку…