Проверка МВД не смогла установить, кто руководил Минэкологии Якутии в прошлом году?! — СМИ

Несколько месяцев сотрудники полиции Якутии проводили процессуальную проверку по резонансной публикации об оплате не оказанных услуг, но так и не смогли выяснить элементарного, кто руководил в прошлом году Минэкологии республики и подписал два государственных контракта, а также акты выполненных работ, и кто перечислил из бюджета 59 млн московской компании.

9 сентября ИА SakhaNews сообщил, что Минэкологии Якутии в июле 2021 года оплатило из бюджета якобы оказанные услуги московской компании АО «ФМРус» по доставке из Москвы в Якутию 24,6 тонны химикатов для уничтожения шелкопряда, в то время как в реальности доставкой занималось другое предприятие (ООО «АТА»), услуги которого также были оплачены министерством.

И вот, по прошествии пяти месяцев ИА SakhaNews получило официальный ответ (постановление об отказе в возбуждении уголовного дела) от оперуполномоченного ОМВД по Хангаласскому району Ушницкого С.И., согласованный с начальником ОМВД по этому же району Радионовым В.П. В нем сообщается, что оперуполномоченный Ушницкий выяснил, что «неустановленное лицо Минэкологии Якутии в рамках заключенных двух государственных контрактов с разными компаниями в июне и июле незаконно произвел оплату за счет бюджетных средств услуг по доставке в Покровск одних и тех же химикатов для уничтожения шелкопряда». Ушницкий в следующем абзаце постановления делает вывод, что в действиях уже не одного, а нескольких неустановленных лиц не усматриваются признаки состава преступления, а учитывая, что сроки проверки истекли, он постановил – отказать в возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц (!?).

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