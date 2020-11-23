Проверка аптек Якутии показала серьезную ситуацию

Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Якутии остаётся без изменений. За прошедшие сутки в республике выявлено 244 новых случая COVID-19. Если по городу Якутску ситуация относительно стабильная, то за счёт роста заболеваемости в районах, в целом по республике снижения уровня заболеваемости не наблюдается. Об этом 23 ноября в ходе очередного заседания Республиканского оперштаба сообщил глава региона Айсен Николаев. Глава республик обозначил задачи, которые должен решить оперштаб, и главной из них остается обеспечение аптек лекарствами, назначаемыми при лечении коронавирусной инфекции.

Первоочередной задачей работы Республиканского оперштаба остаётся решение вопроса, связанного с обеспечением лекарственными препаратами аптек республики. Айсен Николаев отметил, что, несмотря на позитивные отчёты Росздравнадзора и глав муниципальных образований, проверка аптечных сетей, проведённая по линии партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта, а также со стороны республиканской прокуратуры, показала, что во многих аптеках отсутствуют жизненно необходимые лекарства, назначаемые при лечении коронавирусной инфекции. Проверка выявила, что особенно серьёзная ситуация складывается в Нерюнгринском районе, перебои с поставкой лекарств наблюдаются и в столице региона. Айсен Николаев поставил задачу принять все исчерпывающие меры по решению вопроса для социального благополучия граждан, в особенности тех, кто болеет или находится на реабилитации после выздоровления.

Оперативного решения также требует важнейший вопрос, касающийся закупки медоборудования для нужд медицинских учреждений республики, на средства, выделенные из федерального бюджета.

Вице-премьер правительства Якутии, заместитель руководителя Республиканского оперштаба Ольга Балабкина сообщила, что на прошлой неделе с рабочим визитом посетила Олёкминский район, в ходе которого лично проверила работу районного оперштаба и меры, принимаемые по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Он подчеркнула, что на этой неделе районным оперштабом и главным врачом Олёкминской ЦРБ будут приняты все исчерпывающие меры по разрешению внештатной ситуации, возникшей в психоневрологическом доме-интернате.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РС (Я) Маргарита Игнатьева отметила, что по итогам прошлой недели по городу Якутску и по республике наблюдается небольшое превышение эпидпорогов по заболеваемости ОРВИ. Согласно лабораторным исследованиям, вирус гриппа на территории республики пока не циркулирует. Она также сообщила, что партия вакцины, поступившая в республику на прошлой неделе, направлена в город Якутск, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Мегино-Кангаласский, Намский, Хангаласский, Чурапчинский, районы. В столице республики в течение прошлой недели прививки получили более 7 тысяч человек.

В Якутске по состоянию на 20 ноября в очной форме работают 10 школ, в смешанной форме – 42. Из 63 детских садов полностью работает 61. За прошедшие выходные в 200 многоквартирных домах проведена дезинфекция.

Правоохранительные органы за прошлую неделю провели более 6 тысяч профилактических бесед с населением, по местам пребывания проверили 4069 лиц, находящихся на самоизоляции.

По итогам заседания Айсен Николаев подчеркнул, что от работы медицинских организаций на местах, соблюдения всех ограничительных мер предприятиями, организациями, населением напрямую зависит стабилизация эпидситуации, которая должна держаться на постоянном контроле Республиканского оперштаба. При этом главной задачей системы здравоохранения, по-прежнему, остаётся сохранение жизни и здоровья людей.