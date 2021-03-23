Проверена готовность служб Якутии к пуску ракеты-носителя «Союз-2-1б»

Вопросы обеспечения безопасности запланированного пуска ракеты-носителя «Союз-2-1б» с космическими аппаратами «ВанВэб» с космодрома «Восточный» рассмотрены 23 марта на совещании, проведённом исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрием Садовниковым.

Как сообщил начальник отделения районов падения филиала АО «ЦЭНКИ» Андрей Воронин, решением Государственной комиссии и приказом Госкорпорации «Роскосмос» запуск космического корабля назначен на 25 марта 2021 года в 5 часов 47 минут 33 секунды по московскому времени. «Ракета вывезена на стартовый комплекс, проводятся проверки по графику работы», – сообщил представитель «ЦЭНКИ».

По данным председателя Государственного комитета РС(Я) по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрия Лепчикова, приказом Госкомобеспечения определены ответственные по оперативному взаимодействию на период проведения пусков ракеты-носителей в районах падения отделяющих частей космических объектов – в Алданском и Кобяйском районах. Сформированы и в эти районы направлены группы спасателей для обеспечения безопасности предстоящих пусков, оснащённые необходимыми средствами и оборудованием. Также сформированы резервные группы спасателей.

«Со 2 марта начата работа по оповещению населения о проведении пуска ракеты-носителя через средства массовой информации, социальные сети и мессенджеры. С 16 марта совместно с Главным Управлением МЧС в РС(Я) организована смс-рассылка по оповещению жителей Алданского и Кобяйского районов. Направлены письма главам Кобяйского и Алданского районов по организации оповещения населения на местах о планируемом пуске ракеты с космодрома «Восточный», в том числе с привлечением сельских старост организовать оповещение оленеводов, родовых общин, охотников о необходимости передислокации на период запуска», –сообщил Дмитрий Лепчиков.

Первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Семен Яковлев сообщил, что совместно с сотрудниками АО «ЦЭНКИ» в Кобяйском улусе осуществлён отбор проб снега из пяти мониторинговых точек. «В Алданском районе также отобраны пробы из пяти точек, завтра отберём пробы из шестой точки», – добавил он.

Аналогичные пробы будут отобраны после пуска ракеты – с тех же участков, что и перед пуском, а также под обнаруженными фрагментами и в непосредственной близости от них. Пробы отбираются с поверхностного слоя снега. Также отбирается снег на всю глубину. Исследования отобранных проб выполняются в аккредитованной Испытательной лаборатории Республиканской аналитической инспекции ГБУ РС(Я) «Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга» (ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ») минэкологии Якутии. Пробы параллельно отбираются ФГБУ Центр агрохимической службы «Хабаровский».

И.о. первого вице-премьера правительства республики Дмитрий Садовников указал на необходимость консолидированной работы всех служб для обеспечения безопасности пуска ракеты-носителя. Особое внимание обратил на организацию оповещения населения в районах падения отделяющихся частей ракет.

Напоминаем, жителям Алданского и Кобяйского районов рекомендовано временно не покидать свои населённые пункты и не посещать определённый район, куда, по прогнозу, могут упасть фрагменты головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2» в день её запуска в Алданском районе, и в районе падения второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» в Кобяйском районе. Также рекомендуется в эти дни не пользоваться автозимником на с. Белькачи.