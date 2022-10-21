Проверь свою предрасположенность к раку, не выходя из дома!

Уважаемые жители республики!

Якутский онкологический диспансер приглашает вас принять участие в уникальном проекте «Онкопоиск». У вас есть возможность пройти скрининг и раннюю диагностику рака абсолютно бесплатно.

✦ Что это такое? Онлайн проект «Онкопоиск» ориентирован на выявление предраковых состояний у практически здоровых людей или рака на ранних стадиях.

✦ Цель проекта? Выявить заболевание как можно раньше, поставить без промедления диагноз, начать своевременное лечение.

На сайте ОНКОПОИСКСАХА.РФ доступны анкеты по 6 основным видам рака: легкого, печени, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы.

Для участия необходимо:

— Зайдите на сайт – https://онкопоисксаха.рф/register

— Зарегистрируйтесь. При регистрации к вам на телефон будет направлен код для входа в личный кабинет.

-Пройдите предложенные анкеты. По итогам анкетирования при выявлении риска заболевания раком, вам будет предложено пройти медосмотр на базе Якутского онкологического диспансера.

Остались вопросы? Звоните! – 89627311800

Также, напоминаем вам о наших постоянных акциях: первичный прием пациентов без направлений, а также консультации выходного дня. Запись производится только в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 – 14.00 ч. по телефону 8 964 416 92 99. При себе иметь паспорт, СНИЛС, полис. Пройдите онкологический чек-ап и получите рекомендации врача онколога в любое удобное для вас время!