Проверь свою предрасположенность к раку, не выходя из дома!
Уважаемые жители республики!
Якутский онкологический диспансер приглашает вас принять участие в уникальном проекте «Онкопоиск». У вас есть возможность пройти скрининг и раннюю диагностику рака абсолютно бесплатно.
✦ Что это такое? Онлайн проект «Онкопоиск» ориентирован на выявление предраковых состояний у практически здоровых людей или рака на ранних стадиях.
✦ Цель проекта? Выявить заболевание как можно раньше, поставить без промедления диагноз, начать своевременное лечение.
На сайте ОНКОПОИСКСАХА.РФ доступны анкеты по 6 основным видам рака: легкого, печени, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы.
Для участия необходимо:
— Зайдите на сайт – https://онкопоисксаха.рф/register
— Зарегистрируйтесь. При регистрации к вам на телефон будет направлен код для входа в личный кабинет.
-Пройдите предложенные анкеты. По итогам анкетирования при выявлении риска заболевания раком, вам будет предложено пройти медосмотр на базе Якутского онкологического диспансера.
Остались вопросы? Звоните! – 89627311800
Также, напоминаем вам о наших постоянных акциях: первичный прием пациентов без направлений, а также консультации выходного дня. Запись производится только в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 – 14.00 ч. по телефону 8 964 416 92 99. При себе иметь паспорт, СНИЛС, полис. Пройдите онкологический чек-ап и получите рекомендации врача онколога в любое удобное для вас время!
+7 (999) 174-67-82
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