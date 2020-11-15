Проверь свои знания-прими участие в экологическом диктанте!

15 ноября по всей России стартовал Всероссийский экологический диктант. В Экодиктанте принимают участие более 2 миллионов человек. В масштабной проверке экологических знаний может принять участие каждый желающий в возрасте от 12 лет.

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев принял участие в экологическом диктанте. Он отметил важность мероприятия. «Сегодня каждому жителю нашей республики выпала возможность проверить свои знания в области экологии и охраны окружающей среды. Мы уделяем пристальное внимание экологическому просвещению и формированию экологической культуры в республике начиная с юных якутян, заканчивая взрослым населением, так как вопросы непрерывного экологического образования и просвещения являются государственной политикой» , — сказал главный эколог республики.

В режиме онлайн к участию в экодиктанте присоединился коллектив Минэкологии РС(Я). По словам участников, вопросы были интересные и познавательные, каждый от уровня своих знаний мог пройти тест.

Что ждёт гостей портала Экодиктант.рус?

– познавательные экоуроки для желающих освежить знания об охране окружающей среды перед Экодиктантом;

– информация об оффлайн-площадках в регионах страны;

– возможность пройти Экодиктант в формате онлайн (с полуночи 15 ноября по 23.00 16 ноября);

– личный кабинет, в котором можно узнать свои результаты и получить сертификат или диплом в зависимости от количества набранных баллов.

Сохраним природу вместе: узнай как – пройди Экодиктант!