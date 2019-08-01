Проведите свадьбу своей мечты в туристическом комплексе Орто Дойду!

Решили организовать свадьбу летом? Рассматриваете различные варианты отдыха и проведения данного торжества с изюминкой? Туристический комплекс «Орто Дойду» подготовил для Вас ряд самых необычных для города Якутска предложений, которые сделают Вашу свадьбу еще более незабываемой и волшебной!

«Орто Дойду» славится живописной якутской природой и богатым выбором блюд, как европейской, так и национальной якутской кухни. У нас подготовлен большой выбор банкетного меню, которое удовлетворит самые высокие запросы. В пешей доступности имеются гостевые домики, расположенные на территории комплекса. Они дадут возможность отдохнуть, переодеться, привести себя в порядок.

Так же мы дарим сертификат молодоженам на годовщину свадьбы. В данный подарок входит проживание в гостинице «Орто Дойду» в центре города!

Мы знаем, что молодожены желают ярких эмоций и впечатлений в этот особенный день, поэтому команда «Орто Дойду» спешит порадовать и удивить следующими предложениями: этим летом мы построили большой белоснежный навес, вместимостью до 400 человек.

Молодожены могут осуществить любые свои смелые мечты и фантазии в организации семейного торжества: регистрация на лоне природы, проведение церемонии Алгыс, въезд молодоженов на лошадях и, даже, можно осуществить прилет молодоженов на вертолете! Этим и отличается проведение самого значимого события в жизни человека – свадьбы в туристическом комплексе «Орто Дойду».

Так же Вы можете провести фотосессию на красивых пейзажах «Орто Дойду» и насладиться видом, который уготовила для Вас матушка-природа!

Ждем Вас в нашем туристическом комплексе «Орто Дойду»!

Тел.для брони и консультаций: 711227, 89246636777

Адрес: Покровский тракт 49 км.

Instagram: orto_doydu_restoran

Сайт: orto-doydu.ru