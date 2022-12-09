09.12.2022
16:02
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Праздники

Проведите сказочные Рождественские каникулы в музее

Просветительская программа «Рождественские каникулы в музее»

Накануне новогодних праздников и в дни школьных каникул Национальный художественный музей РС (Я) приглашает детей и взрослых провести сказочные Рождественские каникулы в музее!

Вместе с Музелиной каждый совершит увлекательное путешествие в мир искусства, среди множества предметов, хранящихся в музее, маленькие исследователи  найдут традиционные русские расписные игрушки-свистульки, узнают об их секретах  и особенностях росписи. В мастерской  Марьи-искусницы каждый сможет самостоятельно украсить понравившуюся елочную игрушку, которая станет замечательным  украшением для домашней елочки.

В программе:

  • Арт-медиация (экскурсия) «В гостях у картин» по залу «Русское искусство XVIII – начала XX в.» из собрания музея. Музелина познакомит с истоками изобразительного искусства, расскажет об  основных жанрах и техниках живописи.
  • Мастер-класс по росписи деревянных игрушек в мастерской Марьи-искусницы. Красочно оформить и аккуратно расписать акриловыми красками праздничное украшениедля красавицы-елочки поможет профессиональный художник-график Мария Мищенко.
  • Поздравление Деда Мороза и Снегурочки.
  • Фотозона «Новогодняя сказка» — отличная возможность создать яркие памятные фотографии.

Праздничное событие будет сопровождатьвеселый Кролик – главный символ грядущего 2023 года. Ушастый весельчак и балагур развлечет и рассмешит гостей программы.

Приглашаем всех гостей присоединиться к ежегодной акции «Новогодний музейный маскарад» и прийти в карнавальном костюме. Наполните начало нового года атмосферой волшебства и искрящимся смехом вместе с НХМ РС (Я)! Будем рады видеть вас на Рождественских каникулах в музее!

Место проведения: г. Якутск, основное здание НХМ РС (Я), ул. Кирова,  9.

Даты: 24, 25, 28, 29 декабря 2022 г. и 4, 5, 6, 8 января 2023 г.

Начало в 12.00 и 15.00 ч.

Стоимость:  350 руб. – для  лиц до 18 лет, 500 руб. – для взрослых.

Количество мест ограничено. Предварительная запись по номеру телефона: 8 (914) 2613777 (WhatsApp), 8 (4112) 33-52-79.

Фото: пресс-службы
Источник: Отдел социокультурных взаимодействий Национального художественного музея РС (Я)

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