Проведите сказочные Рождественские каникулы в музее

Просветительская программа «Рождественские каникулы в музее»



Накануне новогодних праздников и в дни школьных каникул Национальный художественный музей РС (Я) приглашает детей и взрослых провести сказочные Рождественские каникулы в музее!

Вместе с Музелиной каждый совершит увлекательное путешествие в мир искусства, среди множества предметов, хранящихся в музее, маленькие исследователи найдут традиционные русские расписные игрушки-свистульки, узнают об их секретах и особенностях росписи. В мастерской Марьи-искусницы каждый сможет самостоятельно украсить понравившуюся елочную игрушку, которая станет замечательным украшением для домашней елочки.

В программе:

Арт-медиация (экскурсия) «В гостях у картин» по залу «Русское искусство XVIII – начала XX в.» из собрания музея. Музелина познакомит с истоками изобразительного искусства, расскажет об основных жанрах и техниках живописи.

по залу «Русское искусство XVIII – начала XX в.» из собрания музея. Музелина познакомит с истоками изобразительного искусства, расскажет об основных жанрах и техниках живописи. Мастер-класс по росписи деревянных игрушек в мастерской Марьи-искусницы. Красочно оформить и аккуратно расписать акриловыми красками праздничное украшениедля красавицы-елочки поможет профессиональный художник-график Мария Мищенко.

в мастерской Марьи-искусницы. Красочно оформить и аккуратно расписать акриловыми красками праздничное украшениедля красавицы-елочки поможет профессиональный художник-график Мария Мищенко. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки .

. Фотозона «Новогодняя сказка» — отличная возможность создать яркие памятные фотографии.

Праздничное событие будет сопровождатьвеселый Кролик – главный символ грядущего 2023 года. Ушастый весельчак и балагур развлечет и рассмешит гостей программы.

Приглашаем всех гостей присоединиться к ежегодной акции «Новогодний музейный маскарад» и прийти в карнавальном костюме. Наполните начало нового года атмосферой волшебства и искрящимся смехом вместе с НХМ РС (Я)! Будем рады видеть вас на Рождественских каникулах в музее!

Место проведения: г. Якутск, основное здание НХМ РС (Я), ул. Кирова, 9.

Даты: 24, 25, 28, 29 декабря 2022 г. и 4, 5, 6, 8 января 2023 г.

Начало в 12.00 и 15.00 ч.

Стоимость: 350 руб. – для лиц до 18 лет, 500 руб. – для взрослых.

Количество мест ограничено. Предварительная запись по номеру телефона: 8 (914) 261—37—77 (WhatsApp), 8 (4112) 33-52-79.