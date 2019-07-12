Проведите незабываемый корпоратив в туристическом комплексе «Орто Дойду»!

На просторах туристического комплекса Орто Дойду Вы сможете воплотить все самые яркие и необычные идеи такого светлого праздника как корпоратив или банкет!

Мы построили новый белоснежный навес вместимостью до 500 человек и уже во всю принимаем заказы на крупные торжества, корпоративы и банкеты!

Впереди много значимых дат для работников различных сфер, такие как День Работника торговли, День Строителя и др., поэтому мы с удовольствием подготовим праздничную программу для вашего корпоратива и вечера!

Так же мы предлагаем:

— полностью оборудованный для обряда Алгыс — зал «Камелек»

— большой зал с красивым видом из окна (вместимостью до 100 чел)

— вкусную кухню (средний чек от 1700-2000)

— качественную музыку и караоке

— красивый пейзаж для ваших фотографий!

Как мы знаем, якутская кухня ничуть не уступает европейской, поэтому выбор меню становится богатым, а праздничный стол колоритным и необычным!

Рядом с навесом будут стоять беседки с мангальными зонами и гостевыми домиками, что позволит вам и вашим гостям отдохнуть и расслабиться после торжественной части.

Команда Орто Дойду сделает Ваш день незабываемым и воплотит все Ваши необычные идеи в реальность!

Ждем Ваших заявок по телефонам: 711227, 89246636777

Адрес: Покровский тракт, 49 км.

Сайт: orto—doydu.ru

Instagram: @orto_doydu_restoran