Проведи майские каникулы в Грузии!

Грузия — это что-то таинственное, окутанное легендами и загадками, страна с древнейшей историей и самобытной уникальной культурой, добрыми и отзывчивыми людьми, страна цветов и песен, страна храмов, гор и голубого неба. История страны — это длинный список взлетов и падений империй, вторжений внешних врагов, насилия и войн. Но вместе с тем, эта страна имеет огромное культурное наследие.

Чарующие пейзажи Кавказских гор, живописное побережье Черного моря, очарование высокогорных деревень, прекрасная грузинская кухня, великолепные вина Кахетии, самобытные традиции и обычаи гордых и темпераментных горцев, пылкость и гостеприимство грузин – Грузии есть чем удивить своих гостей…

Предлагаем самые интересные экскурсионные программы на праздники:

«Пять дней в Аджарии», 29.04–03.05.2019, 5 дней (Батуми, Грузия, Кутаиси) — от 19090 руб/чел

«Грузинский шелковый путь», Любые даты, 5 дней (Гори, Грузия, Мцхета, Сигнахи, Тбилиси, Уплисцихе, Цинандали) — от 24027 Руб/чел

«Грузинские каникулы», 29.04–06.05.2019, 8 дней (Батуми, Грузия, Мцхета, Сигнахи, Тбилиси) — от 32717 руб/чел

«Знакомство с Грузией», Любые даты, 8 дней (Ахалцихе, Боржоми, Гори, Грузия, Казбеги, Мцхета, Сигнахи, Тбилиси, Уплисцихе, Цинандали) — от 33573 руб/чел

В стоимость пакета входит:

Проживание в гостинице;

Завтраки;

Комфортабельный транспорт;

Услуги русскоговорящего гида;

Все входные билеты;

Вода в автобусе;

Экскурсии.

В стоимость пакета не входит:

Авиаперелет;

Дополнительное питание (средний чек: обед 11$, ужин 16$);

Дополнительные экскурсии.

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

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