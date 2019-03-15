Проведи майские каникулы в Грузии!

Грузия — это что-то таинственное, окутанное легендами и загадками, страна с древнейшей историей и самобытной уникальной культурой, добрыми и отзывчивыми людьми, страна цветов и песен, страна храмов, гор и голубого неба. История страны — это длинный список взлетов и падений империй, вторжений внешних врагов, насилия и войн. Но вместе с тем, эта страна имеет огромное культурное наследие.
Чарующие пейзажи Кавказских гор, живописное побережье Черного моря, очарование высокогорных деревень, прекрасная грузинская кухня, великолепные вина Кахетии, самобытные традиции и обычаи гордых и темпераментных горцев, пылкость и гостеприимство грузин – Грузии есть чем удивить своих гостей…
Предлагаем самые интересные экскурсионные программы на праздники:
«Пять дней в Аджарии», 29.04–03.05.2019, 5 дней (Батуми, Грузия, Кутаиси) — от 19090 руб/чел
«Грузинский шелковый путь», Любые даты, 5 дней (Гори, Грузия, Мцхета, Сигнахи, Тбилиси, Уплисцихе, Цинандали) — от 24027 Руб/чел
«Грузинские каникулы», 29.04–06.05.2019, 8 дней (Батуми, Грузия, Мцхета, Сигнахи, Тбилиси) — от 32717 руб/чел
«Знакомство с Грузией», Любые даты, 8 дней (Ахалцихе, Боржоми, Гори, Грузия, Казбеги, Мцхета, Сигнахи, Тбилиси, Уплисцихе, Цинандали) — от 33573 руб/чел
В стоимость пакета входит:
- Проживание в гостинице;
- Завтраки;
- Комфортабельный транспорт;
- Услуги русскоговорящего гида;
- Все входные билеты;
- Вода в автобусе;
- Экскурсии.
В стоимость пакета не входит:
- Авиаперелет;
- Дополнительное питание (средний чек: обед 11$, ужин 16$);
- Дополнительные экскурсии.
TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK
Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940
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