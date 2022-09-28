Проведены учебно-методические сборы кинологов

В УФСИН проведены учебно-методические сборы специалистов-кинологов

На базе исправительной колонии № 7 проведены учебно-методические сборы специалистов-кинологов учреждений УФСИН, программа которых предусматривала лекционные занятия и отработку практических действий и навыков со служебными собаками.

В ходе сборов кинологов и их служебных собак проверили на знание тактики досмотра транспортных средств и грузов; действий при побеге, в составе караула и при конвоировании.

Главный ветеринарный врач – государственный ветеринарный инспектор исправительной колонии № 1 Аюна Агунова ознакомила кинологов с наиболее распространенными заболеваниями собак и их симптоматикой. Она провела практическое занятие на оказание первой доврачебной ветеринарной помощи, в ходе которого кинологи изучили технику наложения повязок собакам и правильное введение лекарственных средств.

Завершились сборы принятием комплексного зачета.