28.09.2022
09:21
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Общество

Проведены учебно-методические сборы кинологов

В УФСИН проведены учебно-методические сборы специалистов-кинологов

На базе исправительной колонии № 7 проведены учебно-методические сборы специалистов-кинологов учреждений УФСИН, программа которых предусматривала лекционные занятия и отработку практических действий и навыков со служебными собаками.

В ходе сборов кинологов и их служебных собак проверили на знание тактики досмотра транспортных средств и грузов; действий при побеге, в составе караула и при конвоировании.

Главный ветеринарный врач – государственный ветеринарный инспектор исправительной колонии № 1 Аюна Агунова ознакомила кинологов с наиболее распространенными заболеваниями собак и их симптоматикой. Она провела практическое занятие на оказание первой доврачебной ветеринарной помощи, в ходе которого кинологи изучили технику наложения повязок собакам и правильное введение лекарственных средств.

Завершились сборы принятием комплексного зачета.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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