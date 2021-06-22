Проведены лабораторные исследования пляжа Якутска

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) ежегодно проводится лабораторный мониторинг качества воды и почвы (песка) в водоемах столицы республики.

На территории города Якутска установленным местом купания населения является городской пляж в 202 микрорайоне. В летний сезон 2021 года данный пляж эксплуатируется МУП «Городские Бани» ГО «город Якутск». По результатам лабораторных исследований вода из пляжа загрязнена органическими веществами, качество песка соответствует гигиеническим требованиям. Проводятся повторные лабораторные исследования качества воды данного пляжа. На сегодняшний день разрешительные документы на открытие пляжа не выданы.

Также мониторинг проводится в водоемах, отобраны пробы из 11 мест неразрешенных для купания, на сегодняшний день вода не соответствует по микробиологическим показателям в районе Ботанического сада в озере Ытык-Кюель, озере Сергелях по Сергеляхскому шоссе 6 км и 8 км в районе детского лагеря «Родничок».