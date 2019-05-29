Проведено первое заседание Координационного совета по обеспечению правопорядка

Глава Якутии Айсен Николаев 28 мая провел первое заседание Координационного совета по обеспечению правопорядка на территории республики.

Открывая первое заседание совета, Айсен Николаев отметил важность целенаправленной работы по обеспечению правопорядка на территории республики.

«Координационный совет, в первую очередь, призван обеспечить взаимодействие и координацию органов, участвовать в обеспечении правопорядка на территории республики, разрабатывать меры, направленные на обеспечение правопорядка и профилактику правонарушений», — подчеркнул Айсен Николаев.

Глава республики озвучил, что состав Координационного совета был полностью обновлен в конце прошлого года, и, если ранее деятельность Совета не имела планового подхода, то с этого года он будет рассматривать актуальные вопросы в сфере обеспечения правопорядка и вырабатывать необходимые решения по совершенствованию системной работы.

«Нам крайне важно, чтобы работа, проводимая в рамках Координационного совета, была эффективной. Основная задача здесь заключается в повышении уровня межведомственного взаимодействия. Мы должны понимать, что обеспечение правопорядка зависит от слаженных и скоординированных действий территориальных органов и структур федеральной, региональной, муниципальной власти, правоохранительных органов, гражданского общества, каждый из которых в пределах своих компетенций несет ответственность за формирование безопасного общества», — подчеркнул Айсен Николаев.

На первом заседании Координационного совета участники рассмотрели ряд актуальных вопросов, связанных с проведением судебно-медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, судебно-медицинских экспертиз, противодействием незаконной миграции, в том числе реализацию мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальной и культурной адаптации мигрантов. Отдельно обсуждены принимаемые меры по профилактике гибели людей в результате пожаров.

По итогам заседания Координационного совета принят ряд решений, направленных на повышение эффективности работы по укреплению правопорядка и безопасности граждан на территории республики.