Проведение Ысыаха Олонхо под угрозой срыва

Проведение Ысыаха Олонхо — 2023 в Оймяконском районе оказалось под угрозой срыва.

При выделении финансирования не начато строительство объектов, по некоторым даже не заключены контракты

Из-за медлительности руководства администрации Оймяконского района в принятии решений и организации работы проведение Ысыаха Олонхо — 2023 оказалось под угрозой срыва. Не начато строительство объектов, по некоторым даже не заключены контракты. При этом финансирование из бюджета Якутии было полностью выделено, в том числе и за 2022 год, и за 2023 год.

«На сегодня задачи районом не выполнены. Остается всего два с половиной месяца до дня проведения Ысыаха, поэтому в два-три раза нужно ускорить подготовку. Глава и администрация района несут персональную ответственность за проведение масштабного мероприятия. Необходимо усилить контроль над исполнением своих муниципальных контрактов», — подчеркнул на заседании оргкомитета зампред правительства Якутии Сергей Местников.

Администрация Оймяконского района заключила контракты на строительство части объектов, но работы еще не начаты. Подрядчики еще не завезли строительные материалы, хотя срок стоял до конца марта. По четырем объектам, в числе которых строительство ипподрома на 512 мест, контракты еще не заключены. Также не проведен ремонт в здании ДЮСШ. На эти цели средства были выделены в прошлом году.

Зампред Сергей Местников на заседании также отметил отсутствие должной координации и контроля со стороны Минстроя. Недоработки со стороны министерств, ведомств и муниципального района отмечены также в вопросах, связанных с культурной программой, транспортом, размещением и питанием и т. д.

Напомним, XVI реcпубликанский Ысыах Олонхо запланирован в Оймяконском районе на 1–2 июля. Празднование должно состояться в этнокультурном комплексе «Кемус куруе» села Томтор.