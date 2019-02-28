Проведен комиссионный осмотр железнодорожного участка Томмот — Нижний Бестях

26-27 февраля генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин провёл плановый комиссионный осмотр состояния объектов инфраструктуры на участке Томмот — Нижний Бестях, которая включает в себя сооружения пути, путевые устройства, мосты, железнодорожные переезды и многое другое.

В работе комиссии приняли участие первый заместитель генерального директора Владимир Магдич, заместитель генерального директора по взаимодействию с ОАО «РЖД» Дмитрий Кондратов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию Алексей Местников, главный ревизор Василий Исаев, руководители служб и подразделений компании.

В ходе осмотра основное внимание было уделено вопросам безопасности движения поездов, охраны труда, пожарной безопасности, соблюдению технологии работы, состоянию объектов железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, проверены социально-бытовые условия на рабочих местах станций и разъездов.

Комиссионный осмотр определил уровень готовности подразделений АО «АК « ЖДЯ» к устойчивой и безопасной работе, состояние путевого хозяйства и всей железнодорожной линии Томмот — Нижний Бестях в период выхода из зимы и начала сезона летних грузовых перевозок.

По итогам осмотра 27 февраля состоялось рабочее совещание, на котором были рассмотрены выявленные замечания, намечены мероприятия по их устранению с указанием конкретных сроков.

Напомним, что участок Томмот — Нижний Бестях в 2014 году был сдан во временную эксплуатацию. В декабре прошлого года строительство пускового комплекса Томмот — Якутск (Нижний Бестях) завершено. В настоящее время проводятся мероприятия по сдаче в постоянную эксплуатацию, согласно которым в течение первого полугодия станция Нижний Бестях должна быть открыта для выполнения грузовых и коммерческих операций по Тарифному руководству, что подразумевает прямое сообщение со всеми станциями общей сети ОАО «РЖД» и продление единого тарифа Прейскуранта 10-01 РЖД.

Открытие пассажирского движения со станции Нижний Бестях планируется в августе 2019 года.