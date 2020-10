Провал Авксентьевой

View this post on Instagram

Начались каникулы у наших детишек. Уважаемые мамы, папы, дедушки и бабушки! Проследите, пожалуйста, чтобы они не посещали без вас торговые центры и прочие людные места🙏. Те из них, кто постарше, понимают все санитарные правила, а малыши, конечно, пока еще нет. Постарайтесь контролировать детей. Объясняйте им правила. Вы замечаете, что наши дети сейчас во многом умнее нас в их возрасте?👨‍🎓👩‍🎓 Разговаривайте с ними, они всё поймут. Желаю нашим деткам и их учителям хорошего отдыха во время каникул! А теперь про фото. Посмотрите, вроде всё нормально? А на самом деле это история провала. Утром я решила сделать лимонный тарт с меренгой. Муж его очень любит. В самый нужный момент сломался мой верный старенький миксер, а руками взбивать густую пену я не умею. Очень расстроилась, но что делать. Каково же было моё удивление, когда муж сказал: "Хорошо, что сегодня без этих твоих засохших пирамидок сверху". Вот так вот, друзья🤷‍♀️. А я все эти годы старалась, взбивала эту меренгу😂. Снова подтвердилось: всё что ни делается — всё к лучшему. И еще про лимоны🍋🍋🍋. Дейл Карнеги сказал: "Если судьба преподносит тебе лимоны — сделай из них лимонад". Осмелюсь добавить от себя — "или лимонный тарт"✌️. Хороших выходных! P.s.: свежую мяту и шпинат, мы купили в муниципальной сети магазинов @ogorod_ykt.