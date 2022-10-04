Полицейские протоколы на участниц осуохая были составлены неправильно — Телеграм

Якутские полицейские обвинили 21 девушку, задержанную 25 сентября в Якутске, в организации незаконного митинга, за что им грозил арест до 10 суток, утверждает тгк Торбозное радио. 26 сентября судья Якутского горсуда Филиппов Олег рассматривал дела в отношении задержанных. Как сообщает тгк Торбозное радио, «судья отметил, что протоколы об административных правонарушениях, составленные полицейскими, содержат неправильную квалификацию совершенных правонарушений, так как ими не представлено никаких доказательств, что девушки являлись организаторами митинга. В результате каждой девушке назначен штраф в 10 тысяч рублей, но не за организацию, а за участие в незаконном митинге«.

Согласно решениям суда, 25 сентября в Якутске в период времени с 12 час. 00 мин. до 12 ч. 50 мин. на площади Орджоникидзе во время проведения якутского национального танца «Осуохай» группа задержанных девушек приняла участие в несанкционированном публичном мероприятии в форме шествия (митинга). Семь из 21-й девушки во время задержания оказали неповиновение сотрудниками полиции, за что дополнительно 26 сентября оштрафованы судом по 2 тысячи рублей каждая, сообщает тгк Торбозное радио.