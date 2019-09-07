07.09.2019
14:45
78

Происшествия

Протокол на вынос

Полицейские города дважды за дежурные сутки пресекли незаконную продажу алкоголя.

В кафе-баре «Beerkyt», расположенном по ул. Строителей, бармен осуществил продажу на вынос в закрытом виде.

Еще одну незаконную продажу пресекли в магазине, расположенном по ул. Беринга. 

В отношении 28-летнего продавца магазина, а также бармена составлены административные протоколы.

Алкогольная продукция изъята на месте.

Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх