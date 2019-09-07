Протокол на вынос

Полицейские города дважды за дежурные сутки пресекли незаконную продажу алкоголя. В кафе-баре «Beerkyt», расположенном по ул. Строителей, бармен осуществил продажу на вынос в закрытом виде. Еще одну незаконную продажу пресекли в магазине, расположенном по ул. Беринга. В отношении 28-летнего продавца магазина, а также бармена составлены административные протоколы. Алкогольная продукция изъята на месте.

Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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