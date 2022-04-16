Противоречивые точки зрения на круглый стол Общественной Палаты по защите лесов Амги
14 апреля прошел круглый стол Общественной Палаты Якутии на тему «Проблемы и перспективы развития лесозаготовки в РС(Я)».
Основным вопросом на круглом столе стало начало работ по лесозаготовке в верховьях реки Амга компаниями «Ангара» и «Вудлэнд».
Мероприятие модерировали председатель Общественной Палаты республики Николай БУГАЕВ, предприниматель и общественный деятель Афанасий АЛЕКСЕЕВ и доцент СВФУ, кандидат технических наук Иван Христофоров.
Как прошло нашумевшее заседание, каждый может увидеть в записи общественного деятеля, члена Общественной Палаты Николая БАРАМЫГИНА. Выразительные фото разместил в своем телеграм-канале общественный деятель, сопредседатель Республиканского общественного экологического движения «Защитим природу Якутии», известный журналист Владислав КОРОТОВ. https://t.me/VladKorotov54
По итогам этого мероприятия в информационном пространстве вышли противоречивые комментарии и интерпретации. SakhaLife размещает полярные точки зрения.
Афанасий АЛЕКСЕЕВ, один из организаторов мероприятия, предприниматель и общественный деятель в комментарии ИГ «В Якутии.ру»
— Власть в очередной раз показала свое лицо. Во-первых, Ил Дархан проигнорировал наше приглашение. Мы, общественники, до последнего надеялись, что он придет на наше обсуждение, ответит на наши вопросы, так как ранее в его прямых эфирах мы неоднократно слышали, что рубки лесов в верховьях Амги не будет. Но, к сожалению, этого не состоялось, Айсен НИКОЛАЕВ на встречу с нами не пришел.
В отношении Сахамина АФАНАСЬЕВА тоже осталась горечь. Тот факт, что он пришел, — конечно, хорошо, но он не стал отвечать на вопросы людей, все проигнорировал, хотя я как модератор просил его остаться. Увы, он отмахнулся и ушел от диалога.
Вы сами видели, что зал вчера был переполнен. Было более 200 человек, посадочных мест там 150, и многие желающие участвовать, послушать, к сожалению, не смогли попасть из-за ограничений зала.
Все собравшиеся, как и многие якутяне, очень обеспокоены сложившейся ситуацией, тем, что в верховьях Амги двумя предприятиями – «Ангара» и «Вудлэнд24» — в течение 36 и 46 лет в промышленных масштабах будет вырубаться бесценный якутский лес. Лес, от которого зависит судьба реки Амги.
В ходе обсуждения поступило очень много хороших, обоснованных предложений. На следующей неделе мы их обобщим и в виде резолюции Общественной палаты Якутии направим руководству республики и в соответствующие федеральные органы власти. По ней будем работать, добиваться исполнения внесенных предложений.
Очень хорошо и обоснованно выступили наши ученые – мерзлотоведы и биологи. Доктор биологических наук Александр ФЕДОРОВ — с презентацией, где подробно отражено, какие ждут нас последствия в результате оттаивания вечной мерзлоты вследствие промышленных вырубок леса.
Второй доклад сделал кандидат сельскохозяйственных наук Иннокентий ФЕДОРОВ, он также детально рассказал, какие виды краснокнижных растений произрастают в верховьях Амги, именно на той территории. По его прогнозам, в ходе промвырубок мир может навсегда потерять эти уникальные растения.
Министерство экологии на наш запрос о планах освоения лесов в верховьях Амги, об объемах планируемых вырубок и по другим вопросам ответило 1 апреля этого года. После долгого молчания мы получили странный ответ, из которого следует, что вся информация – коммерческая тайна и оглашению не подлежит. Такой подход, скрытность навевают разные мысли.
О планах наших работ по защите лесов и реки Амги. На следующей неделе планируем очередной выезд в Алданский район, туда, где в верховьях Амги идут подготовительные работы двух предприятий к промрубкам. В последний раз мы, группой общественников, были там недели две назад. Сейчас, перед закрытием ледовой переправы, нужно съездить еще раз.
В завершение от себя лично и от имени нашей Инициативной группы выражаю благодарность всем участникам обсуждений в Амге и в Якутске, всем неравнодушным якутянам. Работа продолжается. У нас одна твёрдая позиция: остановить промышленную вырубку лесов в верховьях Амги и защитить единственную сохранившуюся в первозданном виде реку Амгу.
Предложения для включения в резолюцию прошу направить на почту: dobro.shtab.ykt@gmail.com
В своем блоге член Общественной Палаты Якутии Николай БАРАМЫГИН опубликовал информацию, активно распространяемую по мессенджерам 15 апреля 2022 года.
— Общественную палату республики превратили в балаган шоу. 14 апреля 2022 при обсуждении вопроса о Лесозаготовке показалось что люмпены захватили власть в общественной палате. И предводителем люмпен- пролетариата выступал Японец. Грамотно рассадил своих квакеров, которые топали ногами, хлопали, кричали, по команде своего лидера. У оппонентов забирали микрофоны, прерывали. Давали выступать только своим спикерам. Председатель общественной палаты Бугаев НД выглядел бледно, не мог призвать к порядку, не мог делать замечаниям на оскорбляющие оппонентов выкрики из мест, выступления.
Японец модерируя и оперируя залом выдавал только желаемые мнения, законные подходы и мнения отметались, отмечался некий радикализм в выражении мнений.
Такое ощущение что Общественную палату сделали «ловушкой» и местом публичного унижения и оскорбления членов правительства республики, главы республики и лиц имеющих иное мнение, толпа радовалась, бесновалась. Атмосфера в зале Общественной палаты была ужасной, Японец сиял от радости, и от возможности публично унижать приглашенных.
Это мероприятие показывает уровень культуры членов общественной палаты, роняет и дискредитирует статус ОП, конструктивного диалога между властью и обществом не получилось.
Выводы: в республике площадку общественной палаты начали использовать для удовлетворения личных амбиций, оскорбления властей, преследования и давления представителей предпринимательства. В связи с чем надо провести перезагрузку, переизбрать достойных членов и председателя. Общественная палата в таком формате позорит Республику. Что касается Японца то члены Общественной палаты должны дать правовую оценку его беспределу
Комментарий Николая БУГАЕВА, председателя Общественной Палаты РС (Я) из блога Николая БАРАМЫГИНА.
— Обязан высказаться по поводу прошедшего вчера круглого стола о лесозаготовке.
Тема экологии и природопользования всегда актуальна и находит живой отклик у наших жителей. Вчера мероприятие собрало большое количество людей, участвовали министры, народные депутаты, гражданские активисты, лесники, жители Амги.
Прозвучали острые вопросы и ответы, были заслушаны доклады, рассмотрены презентации, в ходе общения получены предложения для внесения в резолюцию. Это нормальный гражданский процесс, когда трибуну получает каждый.
Со стороны организаторов, исходя из нашего регламента мы дали возможность для всех, каждый кто хотел – выступил, никого не ограничивали, лишь просили соблюдать регламент, мероприятие длилось 4 часа 20 минут. Но, к сожалению, были прецеденты, которые не красят участников, как я уже говорил на круглом столе. Нам необходимо научиться слушать друг друга, не переходить на личности, не решать обиды прошлого публично. Один из выступающих начал декларировать политические призывы, что недопустимо на площадке Общественной Палаты республики. Дал поручение рабочей группе по регламенту и этике рассмотреть данный инцидент и подготовить рекомендации.
Благодарю наших журналистов, блогеров, которые вели прямую трансляцию в интернете и телеграмме. Вы знаете, что мы всегда открыты и готовы к совместной работе.
И еще. Быть модератором такого мероприятия, знаете ли, изначально дело неблагодарное и удовольствие так себе. Мне, например, оно стоило справедливой обиды людей, которых я искренне уважаю, с которыми прошел в свое время огонь и воду.
Но такова наша общественная доля. Самое главное, что к концу круглого стола, мы все пришли к общему мнению о необходимости консолидировать усилия и власти и общественников, продолжать работу в рамках законов, работать более открыто. Мероприятие закончилось общим фотографированием.
Комментарий Николая БАРАМЫГИНА, члена Общественной Палаты РС (Я) и автора видео с нашумевшего круглого стола из его блога
— Со своей стороны я также полностью поддерживаю Николая Бугаева, ибо по закону Общественная Палата Республики Саха (Якутия) является площадкой для обмена мнениями между властью и общественниками. И 14 апреля 2022 года ОП РС (Я) действовала полностью своей роли площадки для обсуждения острого вопроса, беспокоящего большинство жителей Республики Саха (Якутия).
Некоторые горячие головы предлагали провести митинги против рубки леса в верховьях реки Амга на онлайн встрече общественников 5 апреля 2022 года, и твердая позиция члена Общественной Палаты РС (Я) Афанасия Алексеева возымела свое действие и общественники собрались 14.04.2022 г. на площадке Общественной Палаты РС (Я).
И я хотел бы напомнить, что в предыдущих 2 и 3 составах Общественной Палаты РС (Я) проходили острые обсуждения, в которых затрагивались темы, волнующие общественность республики.
Еще раз повторяю, что Общественная Палата действовала в своей компетенции и правильно предоставила площадку для обсуждения острого вопроса. И очень приятно, что на круглом столе приняли участие представители республиканских органов власти в ранге министров.
Необходимо и дальше вести работу по данному вопросу, чтобы найти правильное решение.
Как прошло мероприятие, можно посмотреть в видео, снятом Николаем Барамыгиным
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