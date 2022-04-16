Противоречивые точки зрения на круглый стол Общественной Палаты по защите лесов Амги

14 апреля прошел круглый стол Общественной Палаты Якутии на тему «Проблемы и перспективы развития лесозаготовки в РС(Я)».

Основным вопросом на круглом столе стало начало работ по лесозаготовке в верховьях реки Амга компаниями «Ангара» и «Вудлэнд».

Мероприятие модерировали председатель Общественной Палаты республики Николай БУГАЕВ, предприниматель и общественный деятель Афанасий АЛЕКСЕЕВ и доцент СВФУ, кандидат технических наук Иван Христофоров.

Как прошло нашумевшее заседание, каждый может увидеть в записи общественного деятеля, члена Общественной Палаты Николая БАРАМЫГИНА. Выразительные фото разместил в своем телеграм-канале общественный деятель, сопредседатель Республиканского общественного экологического движения «Защитим природу Якутии», известный журналист Владислав КОРОТОВ. https://t.me/VladKorotov54

По итогам этого мероприятия в информационном пространстве вышли противоречивые комментарии и интерпретации. SakhaLife размещает полярные точки зрения.

Афанасий АЛЕКСЕЕВ, один из организаторов мероприятия, предприниматель и общественный деятель в комментарии ИГ «В Якутии.ру»

— Власть в очередной раз показала свое лицо. Во-первых, Ил Дархан проигнорировал наше приглашение. Мы, общественники, до последнего надеялись, что он придет на наше обсуждение, ответит на наши вопросы, так как ранее в его прямых эфирах мы неоднократно слышали, что рубки лесов в верховьях Амги не будет. Но, к сожалению, этого не состоялось, Айсен НИКОЛАЕВ на встречу с нами не пришел.

В отношении Сахамина АФАНАСЬЕВА тоже осталась горечь. Тот факт, что он пришел, — конечно, хорошо, но он не стал отвечать на вопросы людей, все проигнорировал, хотя я как модератор просил его остаться. Увы, он отмахнулся и ушел от диалога.

Вы сами видели, что зал вчера был переполнен. Было более 200 человек, посадочных мест там 150, и многие желающие участвовать, послушать, к сожалению, не смогли попасть из-за ограничений зала.

Все собравшиеся, как и многие якутяне, очень обеспокоены сложившейся ситуацией, тем, что в верховьях Амги двумя предприятиями – «Ангара» и «Вудлэнд24» — в течение 36 и 46 лет в промышленных масштабах будет вырубаться бесценный якутский лес. Лес, от которого зависит судьба реки Амги.

В ходе обсуждения поступило очень много хороших, обоснованных предложений. На следующей неделе мы их обобщим и в виде резолюции Общественной палаты Якутии направим руководству республики и в соответствующие федеральные органы власти. По ней будем работать, добиваться исполнения внесенных предложений.

Очень хорошо и обоснованно выступили наши ученые – мерзлотоведы и биологи. Доктор биологических наук Александр ФЕДОРОВ — с презентацией, где подробно отражено, какие ждут нас последствия в результате оттаивания вечной мерзлоты вследствие промышленных вырубок леса.

Второй доклад сделал кандидат сельскохозяйственных наук Иннокентий ФЕДОРОВ, он также детально рассказал, какие виды краснокнижных растений произрастают в верховьях Амги, именно на той территории. По его прогнозам, в ходе промвырубок мир может навсегда потерять эти уникальные растения.

Министерство экологии на наш запрос о планах освоения лесов в верховьях Амги, об объемах планируемых вырубок и по другим вопросам ответило 1 апреля этого года. После долгого молчания мы получили странный ответ, из которого следует, что вся информация – коммерческая тайна и оглашению не подлежит. Такой подход, скрытность навевают разные мысли.

О планах наших работ по защите лесов и реки Амги. На следующей неделе планируем очередной выезд в Алданский район, туда, где в верховьях Амги идут подготовительные работы двух предприятий к промрубкам. В последний раз мы, группой общественников, были там недели две назад. Сейчас, перед закрытием ледовой переправы, нужно съездить еще раз.

В завершение от себя лично и от имени нашей Инициативной группы выражаю благодарность всем участникам обсуждений в Амге и в Якутске, всем неравнодушным якутянам. Работа продолжается. У нас одна твёрдая позиция: остановить промышленную вырубку лесов в верховьях Амги и защитить единственную сохранившуюся в первозданном виде реку Амгу.

Предложения для включения в резолюцию прошу направить на почту: dobro.shtab.ykt@gmail.com