Противоаварийная тренировка прошла успешно

Персонал оперативно-диспетчерской службы Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу РусГидро) успешно прошел открытую контрольную противоаварийную сетевую тренировку по отработке действий на случай нарушения нормального режима работы энергосистемы.

Тренировка проходила на главном щите диспетчерского управления, при этом все вводные данные являлись условными и никак не отражались на реальном функционировании систем электроснабжения.

Согласно программе тренировки, при выведенной в ремонт ВЛ 220 кВ Л-212 отключилась от защит воздушная линия электропередачи ВЛ 220 кВ Л-211 (Районная – Мирный), без напряжения остались жители и часть социальных объектов Мирнинского и Ленского районов. Участникам тренировки предстояло ликвидировать последствия технологического нарушения.

В мероприятии были задействованы руководство и диспетчер ОДС, диспетчера ОДГ, дежурные электромонтеры подстанции, мастера группы подстанций. Оценка действий участников производилась комиссией в составе руководителя тренировки – главного инженера Западных электрических сетей Алексея АНИКИНА, сотрудников филиала АО «СО ЕЭС» Якутского Регионального диспетчерского управления энергосистемы РС(Я), Единой дежурной диспетчерской службы, а также представителей служб МЧС России в г. Мирном и Ленского управления Ростехнадзора.

Основным критерием оценки являлись точность и полнота действий диспетчера ОДС, эффективность принятия решений при отдаче команд нижестоящему персоналу, выполнение регламентов обмена информацией.

«Тема тренировки персонала всегда выбирается сложная. Вот и на этот раз не было исключения – полное погашение одной из узловых подстанций Мирнинского района. Тренируемый диспетчер ОДС Стефан КЕЛЬНЕР в течение отведенного времени успешно справился с задачей и ликвидировал аварию. Не обошлось, конечно, и без небольших замечаний, но для того и проводятся тренировки, чтобы их в дальнейшем не было», — комментирует старший лейтенант внутренней службы, начальник караула 2-й ПСЧ 3-го ПСО ФПС ГПС МЧС по РС (Я) Е. КВАВАДЗЕ.

Подобные тренировки проходят в службе ежегодно в осенне-зимний период и помогают совершенствовать практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала, оценивать готовность участников к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.