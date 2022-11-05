Просят возбудить дело против блогера Тюняева за оскорбление народа Якутии

В якутских соцсетях и мессенджерах разгорается возмущение видео, размещенное Андреем Тюнеевым «Существуют ли якутские крысы?», как опасаются некоторые, которые может выплеснуться через край.

Кое-кто пишут, что Тюняев этого и добивается, специально провоцирует скандал, чтобы привлечь внимание и просмотры, поэтому его лучше игнорировать:

Как видно из Википедии этот Тюняев является антисемитом и расистом, а так называемые «труды» его являются псевдонаучными, а зачастую содержат откровенно ложные факты. Диссертацию он не смог защитить. В 2022 году привлечен к уголовной ответственности по ст.207.1 УК РФ и осуждён. В Википедии также отмечают, что он пишет откровенно ложные статьи и публикует их в своем ютуб-канале с целью увеличения своих подписчиков.

Некоторые предлагают, пожаловаться на контент за оскорбление и проявление нетерпимости, чтобы YouTube закрыл канал.

Таких как он нужно выжигать калёным железом, считает тгк Торбозное радио:

Прокурору Якутии Максиму Попову! Руководителю СУ СК РФ по РС(Я) Виталию Кондратенко! Прошу возбудить дело в отношении члена Союза писателей России и Союза журналистов России Андрея Тюняева, который в своем одноименном youtube-канале (356 тысяч подписчиков) 4 ноября разместил видеосюжет под названием «Существуют ли якутские крысы?», в котором занимается разжиганием национальной розни (возбуждением ненависти либо вражды, а также унижением достоинства группы лиц по признакам национальности), оскорбляя весь народ Якутии. На данный момент видео уже просмотрело более 33 тысяч человек. Тюняев обязан удалить это видео, после чего публично принести извинения всему народу Якутии. Также следует рассмотреть вопрос об исключении его из членов Российского Философского общества РАН, Русского географического общества, Союза писателей и Союза журналистов России (кем он себя позиционирует).

Есть сообщения, что есть официальная реакция на провокационное видео Тюняева, сделаны соответствующие запросы в надзорные органы.

Суд в 2020 году оштрафовал Тюняева за информацию, что коронавирус — это «болезнь Фейгельсона — Якобсона», опасная лишь для лиц еврейской и армянской национальностей

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 400 тыс. рублей журналиста и блогера Андрея Тюняева, признав его виновным по уголовному делу о распространении недостоверной информации о коронавирусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил признать Тюняева А. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ («Распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения»), назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства. Подсудимый свою вину категорически отрицал. В ходе процесса Тюняев заявлял отвод судье и прокурору, не признавая их полномочий. Как установлено судом, Тюняев через YouTube распространил свой ролик, в котором было сказано, что коронавирус на самом деле — это «болезнь Фейгельсона — Якобсона», опасная лишь для лиц еврейской и армянской национальностей. Также суд счел дезинформацией другой ролик журналиста, в котором тот заявил, что под видом борьбы с коронавирусом у здоровых людей изымают внутренние органы и потом продают их для трансплантации.