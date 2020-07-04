Простые правила для безопасности на воде

Государственная инспекция по маломерным судам напоминает основные правила эксплуатации маломерных судов:

— судоводителям маломерных судов при себе необходимо иметь удостоверение на право управления маломерным судном и судовой билет с отметкой о прохождении освидетельствования или его копии, заверенной в установленном порядке;

— необходимо убедиться в исправности маломерного судна, плавсредство должно быть укомплектовано согласно нормам снабжения. Особое внимание следует обратить на наличие спасательных средств, перед посадкой пассажиров в обязательном порядке необходимо провести инструктаж по правилам поведения на борту судна;

— запрещается движение маломерных судов в неблагоприятных метеоусловиях, а также маневрирование и остановка вблизи идущих или стоящих не маломерных судов.

— время выхода и прибытие к месту назначения рассчитывать на светлое время суток, до выхода в плавание ознакомьтесь с прогнозом погоды и условиями на маршруте движения.

Во всех случаях следует двигаться с безопасной скоростью, при которой судоводитель может своевременно оценить обстановку и принять необходимые меры для предотвращения аварийной ситуации.

Помните, что наличие на судне спасательного жилета, и других средств спасения не просто обязательно, а жизненно необходимо.

При плавании на маломерных судах и водных мотоциклах (гидроциклах) категорически запрещается заходить и маневрировать на акваториях мест массового отдыха населения на водных объектах;

Категорически запрещено управление маломерным судном в состоянии опьянения. Судоводитель, находящийся в состоянии опьянения, рискует жизнью не только собственной, но и окружающих его людей.

ГИМС МЧС России призывает всех граждан сообщать о нарушениях правил поведения на водных объектах и неадекватном поведении судоводителей на телефоны спасения «101», «112» или на телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) — 8 (4112) 39-99-99.

Соблюдение правил эксплуатации маломерных судов — залог безопасного отдыха на воде.