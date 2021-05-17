Просто заботливый пресс-релиз МВД



За минувшие выходные найдены восемь без вести пропавших жителей Якутска.

Заявления на розыск своих жен подали двое мужчин. Местонахождение 28-летней женщины было установлено у подруги, а вот 36-летняя решила к мужу не возвращаться. Оказалось, что женщина сожительствует с другим.

31-летнего сына искала мать. В течение нескольких дней он не выходил с ней на связь и мать забеспокоилась. К счастью, ничего плохого с ним не произошло, просто был сильно занят своими делами.

38-летняя и 27-летняя горожанки также не предупредили родных о своих планах. Скорее всего, их бы не одобрили. В отличие от мужчины, который работал, женщины проводили время за употреблением алкоголя.

Возвращены домой подростки. 16-летний парень ушел из дома после ссоры с родителями, а 17-летний юноша со своей 15-летней девушкой решили пожить как взрослые. Родителей, разумеется, решили не ставить об этом в известность.

Уважаемые граждане, не пропадайте! Звоните родным, пишите им сообщения. Всегда ставьте их в известность о своих планах. Не злоупотребляйте алкоголем. Хорошо иметь дом, в котором тебя всегда ждут.