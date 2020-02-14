Это просто праздник какой-то: Дмитрий Борисов о мосте через Лену

Генеральный директор управляющей компании ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» Дмитрий Борисов считает, что строительство моста через реку Лена является важным фактором консолидации экономического потенциала районов Якутии.

«Наличие постоянной переправы объединит железнодорожные, речные и авиационные маршруты, расположенные на разных берегах реки, что приведет к росту объема грузоперевозок и созданию постоянного, непрерывного товарооборота. Помимо этого, стабилизируются пассажирские перевозки», – сказал он.

По мнению Дмитрия Борисова, возведение мостового перехода будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Руководитель УК ТОР обратил внимание на то, что в настоящее время из-за сезонного фактора завоза перед каждым закрытием переправы предприниматели в сферах торговли и производства левобережья вынуждены создавать огромные товарные и материальные запасы.

«Это приводит к большим материальным издержкам, которые отражаются на конечной стоимости товаров», – подчеркнул он.

Дмитрий Борисов уверен в том, что реализация крупного проекта положительно повлияет на все аспекты социального и экономического развития республики.