«Просто не верится, что это происходит с нами» — в Якутске сдан дом для жителей аварийных домов и детей-сирот

Вчера, 25 декабря, в Якутске состоялась торжественная церемония вручения ключей в новом девятиэтажном доме по ул.Чернышевского, 110 В. Застройщиком и генеральным подрядчиком является ООО «Феррис». Благоустроенные квартиры сданы с полной отделкой, «под ключ».

В 149-квартирном доме приобретено 112 квартир по республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» и 37 квартир для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

От имени руководства республики новоселов поздравил первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл БЫЧКОВ. Он пожелал всем новоселам тепла, добра, благополучия и счастья в новых квартирах. «Желаю, чтобы ваши семьи становились больше, и вы вместе в своих квартирах проводили как можно больше счастливого времени. Благодарю городские власти и застройщика, что смогли в срок и качественно построить такой хороший жилой объект», — отметил он. Первый вице-премьер подчеркнул, что программа по переселению граждан из аварийного жилья является самой большой в республике и в стране в целом по объему, реализуется при поддержке президента России, главы и правительства региона.

В торжественной церемонии также приняла участие первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия ЕВСИКОВА, сказав слова благодарности республиканским властям за поддержку в реализации программы. «Если мы и дальше будем работать такими темпами, то к 400-летию нашего города Якутска, возможно, у нас не останется ни одного аварийного деревянного дома», — отметила она, пожелав большого счастья в наступающем Новом году всем новоселам.

Хозяйка одной из квартир Светлана КАЛИНИНА рассказала, что ее семья очень долго ждала переезда. «Мы очень долго ждали новоселья, а все так неожиданно получилось, просто не верится, что это происходит с нами. Хочу сказать большое спасибо мэру Якутска и главе Якутии за наш новый дом, за этот прекрасный подарок в канун Нового года!», — поделилась своими впечатлениями обладательница заветных ключей.

Отметим, что по информации министерства строительства республики, в 2021 году накопительным итогом, учитывая показатели 2019-2020 годов, подлежит расселению 18,13 тысяч человек из 325,21 тысяч кв. м. аварийного жилья. По состоянию на 24 декабря 2021 г. переселено 16,28 тысяч человек (90%) из 312,69 тысяч кв. м (96%). Всего за весь период исполнения республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» введены 127 многоквартирных домов, в том числе 82 жилых дома в 2021 году.