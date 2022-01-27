Просрочкой кормили детей в школе и детском саду

Прокуратура Абыйского района выявила нарушения при организации питания в образовательных учреждениях

Прокуратура Абыйского района провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологическогозаконодательства в образовательных учреждениях района.

Установлено, что в нарушение требований закона в складах хранения продуктов одной из школ и одного из дошкольных образовательных организаций района хранятся продукты питания с истекшим сроком годности, а также продукция животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов. В ходе проверки также выявлены факты хранения продуктов без маркировок и другие нарушения.

В целях устранения выявленных нарушений закона, защиты прав детей прокуратура внесла в адрес руководителей образовательных организаций представления, а также возбудила в отношении них дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.6.7 и ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены в полном объеме, виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов.