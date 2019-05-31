Просроченное разрешение на хранение и ношение оружия может лишить вас свободы

Самым частым нарушением в сфере оборота оружия является несвоевременное продление разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия.

Согласно закону, владельцы огнестрельного оружия должны представить документы в отдел лицензионно-разрешительной работы не позднее одного месяца до окончания срока действия разрешения. В противном случае возникает административная ответственность за незаконное хранение или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения, предусмотренная ч. 6 статьи 20.8 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему.

Кроме этого, за нарушение сроков действия разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия с нарезным стволом, владелец несет уголовную ответственность по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов» – наказываются:

— ограничением свободы на срок до 3-х лет;

— либо принудительными работами на срок до 4-х лет;

— либо арестом на срок до 6-ти месяцев;

— либо лишением свободы на срок до 4-х лет со штрафом в размере до 80-ти тыс. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3-х месяцев).

Уважаемые владельцы огнестрельного оружия!

Проверьте сроки действия разрешительных документов на хранение и ношение оружия! Если срок выданного вам разрешения на хранение и ношение оружия истекает, обратитесь в подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия). Строго соблюдайте правила хранения, ношения и транспортировки личного огнестрельного оружия в соответствии с требованиями законодательства в сфере оборота оружия.