Проспект Ленина закроют для движения автотранспорта до конца следующей недели

Проспект Ленина, включая перекрестки, закроют для движения автотранспорта до конца следующей недели

В связи с проведением пусконаладочных работ и завершением работ по установке дорожных знаков, с 3 по 12 ноября будет перекрыт участок проспекта Ленина от ул. Кулаковского до ул. Дзержинского, включая все перекрестки на данном участке. Об этом сообщил заказчик дорожных работ МКУ «Главстрой».

Начальник отдела по дорожному строительству МКУ «Главстрой» Владимир Макаров отметил, что данное обязательное мероприятие проводится перед сдачей объекта капитального ремонта.

«Участок перекрываем для того, чтобы очистить дорожное полотно от снежного наката, а также установить дорожные знаки для организации безопасного дорожного движения. Если работы будут завершены раньше, соответственно, дорогу откроем раньше этого срока. Приносим извинения горожанам за неудобства, нужно неделю потерпеть», — сказал Владимир Макаров.

Отметим, от улицы Кулаковского до улицы Дзержинского ведутся завершающие работы по капитальному ремонту. Участок планируется открыть для движения транспортных средств до 14 ноября.

На сегодня, на 4 перекрестках установлены светофорные объекты, вечером 3 ноября в тестовом режиме запустят уличное освещение.