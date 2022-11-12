Проспект Ленина Якутска пока не готов к движению автобусов

Проспект Ленина в городе Якутске откроют для движения общественного транспорта по результатам дорожного мониторинга по соблюдению правил дорожного движения, монтажа ограждений и регулировки режимов светофорных объектов.

На сегодня, на участка отсутствуют автобусные павильоны и временные пешеходные ограждения.

Отметим, с 10 ноября проспект Ленина от ул. Кулаковского до ул. Курашова по временной схеме открыт только для личного транспорта.