Проспект Ленина открыт для движения транспорта

Пока движение открывается на участке от ул. Каландаришвили до ул. Курашова.

На данном участке завершены работы по проезжей части, установлены опоры освещения, дорожные знаки и светофоры.

На перекрестках улиц Кулаковского и Дзержинского продолжаются работы, они пока закрыты для движения.

Долгожданное открытие снизит количество пробок и сделает движение по городу гораздо быстрее и комфортнее.

Движение на проспекте будет организованно по временной схеме с дополнительным ограничением скорости до 40 км/час. Для собственной безопасности необходимо обращать внимание на временные дорожные знаки и разметку.

Напоминаем, что реконструкция центральной улицы столицы Якутии проходит в два этапа. Работы по запуску в эксплуатацию подземной кабельной канализации (обеспечение программы «Чистое небо»), завершение работ по благоустройству, установка малых архитектурных форм, автобусных павильонов, ограждений, озеленение будут завершены в 2023 году.

Просим горожан соблюдать правила дорожного движения для безопасности, руководствоваться знаками, парковать машины в предназначенных для этого местах.