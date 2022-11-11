11.11.2022
08:57
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Якутск

Проспект Ленина открыт для движения транспорта

Пока движение открывается на участке от ул. Каландаришвили до ул. Курашова.

На данном участке завершены работы по проезжей части, установлены опоры освещения, дорожные знаки и светофоры.

На перекрестках улиц Кулаковского и Дзержинского продолжаются работы, они пока закрыты для движения.

Долгожданное открытие снизит количество пробок и сделает движение по городу гораздо быстрее и комфортнее.

Движение на проспекте будет организованно по временной схеме с дополнительным ограничением скорости до 40 км/час. Для собственной безопасности необходимо обращать внимание на временные дорожные знаки и разметку.

Напоминаем, что реконструкция центральной улицы столицы Якутии проходит в два этапа. Работы по запуску в эксплуатацию подземной кабельной канализации (обеспечение программы «Чистое небо»), завершение работ по благоустройству, установка малых архитектурных форм, автобусных павильонов, ограждений, озеленение будут завершены в 2023 году.

Просим горожан соблюдать правила дорожного движения для безопасности, руководствоваться знаками, парковать машины в предназначенных для этого местах.

Фото: Марии Васильевой
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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