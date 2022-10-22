22.10.2022
16:27
1529

Якутск

Проспект Ленина: Хотели как лучше, а получилось…

На проспекте Ленина смонтировали столбы криво-косо и столбы собраны с чертежа, концы криво заварили. Столбы фонарные ведь существуют  фигурные, красивые. Зачем из чермета монтировали, сообщает подписчик тгк Дьиикэй

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Фото: тгк Дьиикэй
Источник: тгк Дьиикэй

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