Проспект Ленина: движение только с ограничением скорости

Движение транспорта по проспекту Ленина организовано по временной схеме с ограничением скорости до 40 км/час. Ограничение осуществляется в связи с продолжением ремонтных работ на участке, в частности с отсутствием ограждений, сообщает тгк Столица.

Просим горожан соблюдать правила дорожного движения, руководствоваться знаками для собственной безопасности и безопасности окружающих. Также, необходимо обращать внимание на временные дорожные знаки и разметки.

На участке от ул. Кулаковского до ул. Курашова установлены дополнительные дорожные знаки: 1.25 «Дорожные работы» (временный) на желтом фоне, 3.24 «Ограничение скорости» (временный) на желтом фоне, 8.24 «Работает эвакуатор», 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку», 1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой», 3.27 «Остановка запрещена», 4.1.1 «Движение прямо».

С 10 ноября по временной схеме проспект Ленина от ул. Кулаковского до ул. Курашова открыт только для личного транспорта.