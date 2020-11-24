Просим прекратить взаимодействие и работу с Управлением здравоохранения Якутска…
Управление здравоохранения Якутска реорганизуют путем слияния с подведомственными организациями минздрава.
Для повышения эффективности расходов госбюджета республики, а также повышения эффективности деятельности государственных казенных учреждений проводится работа по реорганизации в форме слияния Управления здравоохранения города Якутска с подведомственными организациями минздрава Якутии, сообщили в ведомстве.
«В связи с этим просим прекратить взаимодействие и работу с ГКУ РС(Я) «Управление здравоохранения города Якутска при министерстве здравоохранения РС(Я)». На основании вышеизложенного, вопросы городского здравоохранения просим перенаправлять в адрес министерства здравоохранения РС(Я)», — говорится в сообщении.
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