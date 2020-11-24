Просим прекратить взаимодействие и работу с Управлением здравоохранения Якутска…

Управление здравоохранения Якутска реорганизуют путем слияния с подведомственными организациями минздрава.

Для повышения эффективности расходов госбюджета республики, а также повышения эффективности деятельности государственных казенных учреждений проводится работа по реорганизации в форме слияния Управления здравоохранения города Якутска с подведомственными организациями минздрава Якутии, сообщили в ведомстве.