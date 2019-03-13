Прошлое, настоящее и будущее музея космонавтики и авиации Якутии

В 155 километрах от Якутска, в Усть-Алданском районе расположено село Дюпся. Примечательно онотем, что является родиной выдающегося общественного, политического деятеля и просветителя Василия Васильевича Никифорова-Кюлюмнюр. Здесь также более полутора веков назад одной из первых была открыта школа. Уже в современную эпоху, село приобрело всесоюзную известность благодаря первому в Якутии музею космонавтики и авиации. Образовал его влюблённый в небо Жирков Иван Данилович.

Стартовав из Якутска в девятом часу утра, мы с дядей Федором – пилотом и штурманом боевого УАЗа, через четыречаса были в Дюпся. Это с учетом того, что на ледовой переправе мы вытащили две легковушки, застрявшиев песочной трясине. Но обо всем по порядку.

История создания

Первый в Якутии музей космонавтики и авиации был создан в октябре 1974 года Жирковым Иваном Даниловичем, работавшим в Дюпсюнской средней школе учителем географии.

Влюбленный с детства в авиацию Иван Данилович мечтал быть летчиком, но по состоянию здоровья не смог пройти медкомиссию и поступил в Иркутское авиатехническое училище. Получив диплом, вернулся на родину и проработал некоторое время авиатехником в аэропорту города Якутска.

Чувствуя в себе педагогическую жилку и стремление обучать детей, молодежь он принял решение стать преподавателем. В 1965 году поступил в биолого-географический факультет Якутского государственного университета, после окончания которого проработал учителем географии в Легойской средней школе, там организовал кружок юных авиамоделистов.

В 1971 году Иван Жирков во время II Всероссийских соревнований юных ракетчиков в г. Нальчике Кабардино-Балкарской АССР встретился с председателем секции школьных музеев авиации и космонавтики при Федерации космонавтики СССР Евгением Марковичем Матысиком. Евгений Маркович посоветовал тогда молодому учителю организовать в своей школе музей космонавтики. С этого всё и началось.

Будучи распределенным в Дюпсюнскую среднюю школу учителем географии, он в 1972 году организовал кружок ракетомоделирования. С каждой поездки привозил различные материалы, экспонаты для музея, закупал марки, значки, установил связи с другими музеями космонавтики СССР, с ветеранами ракетной техники.

В октябре 1974 года организовал первый в республике музей космонавтики и авиации.Он вначале расположился в здании старой церкви, затем в 1978 году к нему был построен пристрой, общая площадь музея достигла около 200 кв.м.

Кружок ракетомоделирования стал своеобразной «кузницей» творческих способностей детей и их воплощений в виде ракет, космических кораблей, планетоходов, луноходов.

Настоящее и будущее

Сегодня музеем руководит сын Ивана Даниловича — Данил Иванович Жирков. За горячим чаем с оладушками, мы с ним и педагогом дополнительного образования Протопоповой Ольгой Федоровной, побеседовали о работе музея, намеченных планах, проблемах и перспективах.

— Наш музей является членом Ассоциации музеев космонавтики России, — рассказывает Данил Иванович. – Состоит из 25 разделов и насчитывает около 7000 экспонатов. Некоторые из них уникальные, очень редкие.

Работники музея стараются, насколько возможно, выезжать с лекциями в другие населенные пункты. Большая работа проводится по подготовке учащихся школы к российским и международным научно-техническим конференциям на тему авиации и космоса – «Королевским чтениям», «Научным Чтениям памяти К.Э. Циалковского», «Звездной эстафете». В каждом из них воспитанники Дюпсюнской школы становятся призерами и лауреатами.

— Вот, например, Василиса Протопопова успешно защитила свой проект и заняла 2-е место на международной конференции «Звёздная эстафета». Годом ранее она также была призёром, — отметил Данил Жирков.

Безусловно, сильная подготовительная и образовательная база очевидна. Это заметили и в Ассоциации музеев космонавтики и настояли на включении во Всероссийский справочник космического туризма. В 2017 году Данил Иванович с группой школьников посетил космодром «Восточный» с проектом «аэрокосмическое образование». Он твердо намерен проводить в музее профориентационную работу.

— Мы не только на месте проводим эту работу, но готовы выезжать в школы с лекциями, — говорит собеседник.

Благодаря его настойчивости, на уровне Правительства республики удалось обратить внимание на вопрос о подготовке из числа местного населения кадров для нужд авиационной и космической отрасли. К нему уже проявили интерес образовательные учреждения.

Конечно, есть проблемы. Это затянувшийся переезд в новое помещение – Дюпсюнский детский технопарк, где также размещен музей Василия Васильевича Никифорова-Кюлюмнюр.

Из-за ремонтных работ мне так и не удалось ознакомиться в одном месте со всеми экспонатами, в полной мере ощутить музейную атмосферу.

В этом году музей отметит 45-летний юбилей, ко Дню авиации в апреле также запланированы мероприятия. Это открытие сквера космонавтики в Дюпсю, перенос макета ракеты «Союз» и вертолета Ми-2, подаренного «Полярными авиалиниями», на территорию детского технопарка, организация в марте первого ракетомодельного турнира, проведение практической конференции по авиации и космонавтике. Музею будет присвоено имя его создателя — Жиркова Ивана Даниловича.

Очень хотелось, чтобы мероприятия прошли уже в новом современном помещении.

Планы и задачи у учреждения большие. С этого года в технопарке начнется проводиться ранняяпрофориентационная работа, в детском саду будет открыта специальная группа, а в школе аэрокосмический профильный класс.

Он будет являться приоритетным в деятельности технопарка, обеспечит новое качественное состояние образовательной системы. Уже сейчас реализуется краткосрочный образовательный модуль «Техническое моделирование и конструирование»: ракетомоделизм, авиамоделизм, введение в астрономию. Сил и мотивации для этого достаточно. Действительно, само наличие музея космонавтики и авиации в якутской глубинке удивляет и восхищает, да еще с такой богатой историей. В 2011 годумузей посетил Герой России летчик-космонавт Роман Романенко, через пять лет почетным гостем стал его коллега – Герой России Олег Кононенко.

— Мы большое внимание уделяем именно прикладной части. Ведь все экспонаты, модели космических аппаратов сделаны руками воспитанников из подручных средств. Именно с ними ребята ездили на международные выставки в Монголию, Францию, — рассказывает Иван Данилович.

Надеемся, что у единственного в Якутии музея космонавтики и авиации всё получится, ремонт завершится, переезд состоится, намеченные планы сбудутся, и в скором времени мы будем гордиться своими летчиками-космонавтами, пилотами авиации! Ну что ж, «Поехали…!».