Прошли завершающие профессиональные пробы проекта «Билет в будущее»

21 ноября 2022 года в Республике Саха (Якутия) прошли завершающие региональные профессиональные пробы в рамках Всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее». Выбор интересующего профессионального направления, «примерка» профессий на практике, ознакомление с профессиями изнутри — ключевые задачи проведения профессиональных проб.

В этом году расширилась его география на территории республики. Всеми мероприятиями главного профориентационного проекта «Билет в будущее» охвачены более 1,6 тыс. школьников города Якутска, Хангаласского, Алданского, Мирнинского, Горного, Мегино – Кангаласского и Нерюнгринского районов.

Профессиональные пробы прошли по 9 средам: здоровая, комфортная, безопасная, умная, креативная, социальная, деловая, индустриальная и аграрная. По данным регионального оператора, самыми популярными средами среди участников названы: креативная, умная и здоровая.

«Профессиональные пробы являются одними из ключевых мероприятий всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее». В течение двух месяцев ребята с головой погружались в различные профессии и на время становились специалистами различных отраслей. Пробы проводились на площадках профессиональных образовательных организаций, а также на базе партнеров проекта — IT – парка и Благотворительного фонда «Харысхал», — отметила Полина Винярская, профориентолог дирекции карьерной навигации Центра опережающей профессиональной подготовки.

Попробовать профессию на практике, ощутить на себе особенности каждого дела смогли ученики 8 «а» класса МБОУ «Покровская СОШ №2».

Горчаков Максим, ученик 8 «а» класса:

«Я посетил профессиональную пробу по 3D моделированию и ознакомился с базовыми инструментами программы Blender. Посещение этой пробы подвигло меня в дальнейшем еще больше заниматься 3D моделированием. Уверен, что это поможет мне с выбором будущей профессии».

Михайлова Надя, ученица 8 «а» класса:

«Я уже определилась с будущей профессией, но данная профессиональная проба по 3D моделированию была очень интересной. На занятиях мы научились делать различные модели и анимировать их»

Также своими впечатлениями от профессиональных проб поделились ученики специальной коррекционной школы №22 г. Якутск:

Пак Снежана, ученица 8 «а» класса:

«Для нас провели занятие по программированию. Нас учили разрабатывать мобильные приложения и создавать к ним подходящие звуки. Мы узнали, как выбирать музыку, как регулировать звук к играм и многое другое»

Переверзев Андрей, ученик 8 «а» класса:

«Я мечтаю стать программистом и как раз прошел пробу по разработке мобильных приложений. Мы все вместе создавали игру и нам показали, как создается музыка к играм. Было очень интересно!»

Гладченко Виолетта, ученица 8 «а» класса:

«Мне больше всего было интересно на пробах по сити-фермерству. Нас научили выращивать микрозелень и показали, как за ними ухаживать. Для меня сити-фермерство очень увлекательное направление, и оно еще полезное».

Участие в проекте «Билет в будущее» дает широкие возможности в ранней профессиональной ориентации, открывает глаза ребятам на действительно востребованные профессии.

Все мероприятия проекта этого года завершаются 25 ноября, на этой неделе участники проекта проходят сравнительную диагностику, педагоги- навигаторы проводят уроки – рефлексию.