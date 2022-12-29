Прошли традиционные новогодние елки Виктора Федорова

25,26 декабря в ДК им. Кулаковского прошли ежегодные новогодние елки народного депутата Виктора Федорова, куда были приглашены дети строительного округа. По программе дети посмотрели новогоднее представление, после состоялось профессиональное фотографирование и вручение сладких подарков.

Фото: пресс-службы Источник: Мария Пушкарева

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