29.12.2022
15:33
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Праздники
Прошли традиционные новогодние елки Виктора Федорова
25,26 декабря в ДК им. Кулаковского прошли ежегодные новогодние елки народного депутата Виктора Федорова, куда были приглашены дети строительного округа. По программе дети посмотрели новогоднее представление, после состоялось профессиональное фотографирование и вручение сладких подарков.
Фото: пресс-службы
Источник: Мария Пушкарева
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