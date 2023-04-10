Прошли соревнования «Буран-шоу»

В селе Кюндяя Сунтарского улуса прошли соревнования Буран-шоу. Буранисты со всего района съехались, чтобы оспорить звание лучшего в лично-командном зачёте. Участником пришлось пройти эстафету, колоть дрова, заряжать капканы и стрелять по ним из пневматики, а также устраивать гонки на дистанции. Все прошло замечательно, победителей

наградили щедрыми призами, а болельщики получили море зрелищ и позитива.

Фото: видео - suntar_news Источник: suntar_news

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