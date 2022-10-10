Прошли молодёжные коммунарские сборы

8 октября в Центре военно-патриотического воспитания по ул. Халтурина, 31 Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска совместно с Ассоциацией «Ветераны боевых действий Республики Саха (Якутия) «За Отечество» провели молодежные коммунарские сборы «За Отечество».

60 юношей из разных учебных заведений высшего и среднего профессионального образования познакомились с героями нашего времени — ветеранами боевых действий, узнали о действующих боевых подразделениях Российской Федерации, прошли обучение по тактической медицине, огневой подготовке и состязались 4-мя взводами на военизированной эстафете.

Участников сборов приветствовали Ирина Атласова, начальник Управления общественных связей и молодёжной политики, Иван Черкашин, председатель Ассоциации «ВБД РС (Я) «За Отечество»», кавалер Ордена Мужества РФ, Олег Аммосов, председатель «Братство краповых беретов», ветеран спецназа России, участник боевых действий, Гаврил Кононов, заместитель председателя Ассоциации «ВБД РС(Я) «За Отечество»», участник боевых действий, награжденный двумя медалями «За отвагу», Владимир Островский, участник боевых действий, кавалер Ордена Мужества.

Обучения провели Нестер Нестеров, участник боевых действий, член Ассоциации «ВБД РС(Я) «За Отечество», Георгий Лебедев, участник боевых действий, член Ассоциации «ВБД РС(Я) «За Отечество», Владимир Поскачин, участник СВО на Украине, член Ассоциации «ВБД РС(Я) «За Отечество».

По итогам мероприятия все участники получили сертификаты, а отличившиеся ребята получили подарочные сертификаты и армейские пайки.