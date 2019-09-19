Прошла встреча застройщика и дольщиков дома по улице Короленко, 25

18 сентября, в Большом зале окружной администрации Якутска состоялась встреча застройщика и жильцов дома по ул. Короленко, 25. Основной вопрос – возможность запуска теплоснабжения в дом. На встрече также обсудили проблемы с ненадлежащей документацией со стороны застройщика, препятствующей сдаче дома в эксплуатацию.

На сегодняшний день застройщик ООО «Товары Саха Якутместпрома» совместно с окружной администрацией ГО «город Якутск» занимается приведением в соответствие документации по дому, в которой в начале сентября снова выявлены грубейшие нарушения и фактические расхождения с построенным объектом. Задолженность перед энергоснабжающей организацией, которая составляет около 18 млн. руб., застройщик объясняет, в том числе, арестом счетов строительной компании.

Если в вопросе с вводом дома в эксплуатацию ситуация находится под контролем, пути ее разрешения в целом понятны, и зафиксированы мировым соглашением 2018 года, то вопрос подачи тепла на объект сегодня стоит особенно остро.

Председательствовавший на встрече временно исполняющий обязанности главы города Максим Трофимов, потребовал от застройщика в кратчайшие сроки совместно с ПАО «Якутскэнерго» определить механизм погашения задолженности и внести ясность в вопрос расчетов за подачу отопления между дольщиками и застройщиком. В том числе необходимо разобраться какую долю в общем потреблении тепла составляют коммерческие структуры, разместившиеся на нижних, нежилых этажах дома. Проблемы с запуском тепла в данный дом сегодня отягощены отсутствием действующего договора с энергоснабжающей организацией.

«Тепло будет подано на объект в двух случаях. Либо дом будет введен в эксплуатацию, либо будет погашена задолженность. Есть промежуточный вариант, предоставление пакета документов на подачу тепла и заключение с нами договора юридическим лицом, которое имеет на это право», — прокомментировал представитель ПАО «Якутскэнерго».

Застройщик на встрече заверил жильцов дома и руководства города, что документы для заключения договора с энергоснабжающей организацией будут поданы «буквально завтра». Вопросы по финансовым обязательствам планирует решить после введения дома в эксплуатацию. Часть обязательств по погашению задолженности застройщик обещает взять на себя, но и жильцам дома необходимо выполнить свою часть обязательств по платежам.