Прошла внеочередная сессия Якутской городской Думы

Сегодня, 26 сентября, депутаты Якутской городской Думы на 40-й внеочередной сессии обсудили и приняли три вопроса.

В сессии приняло участие руководство Якутской городской Думы, руководство и представители структурных подразделений администрации города, прокуратуры и Контрольно-счетной палаты Якутска.

Во время сессии депутатами было утверждено внесение изменений в нормативный правовой акт № 169-НПА «Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск».

Изменения связаны с реализацией проекта под размещение объекта федерального значения Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова «Учебно-лабораторный корпус с виварием Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова» в 68 квартале в г. Якутске».

Принятие данного проекта не повлечет за собой расходов бюджета городского округа «город Якутск», отметил главный архитектор города Якутска Семен Сергеев.

Для приведения в соответствие с законодательством, депутатами было принято решение признать утратившим силу нормативно правовой акт № 278-НПА «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «город Якутск».

Кроме того, на сессии был рассмотрен вопрос о назначении аудитора Контрольно-счетной палаты города Якутска. По итогам голосования, утверждена кандидатура Неустроева Германа Робертовича.