Обновлен состав Местного политсовета ЯМО «Единой России»

4 июня состоялась внеочередная конференция Якутского местного отделения Всероссийской политической Партии «Единая Россия». Для участия в конференции от первичных отделений было избрано 125 делегатов, в ее работе приняли участие 78 делегатов.

Конференция проводилась с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. В ее работе приняли участие руководитель Регионального исполнительного комитета ЯРО Партии «Единая Россия» Владимир Аммосов, члены фракции Партии в Якутской городской Думе, члены Местного координационного Совета сторонников, члены Местного штаба «Молодой Гвардии Единой России» и приглашенные.

До начала работы конференции Секретарь Якутского местного отделения Партии «Единая Россия» Альберт Семенов вручил партийные билеты новым членам партии: Лидии Воробьевой — пенсионеру, автору программ по патриотическому воспитанию среди населения г. Якутск, Виктору Делиграсову — повару ресторана «Ленские столбы», Семену Феоктистову – индивидуальному предпринимателю.

Альберт Семенов поздравил новых членов партии с получением партийного билета и значка, пожелал им дальнейших успехов в общей работе во благо развития и процветания Якутска.

«Наша Партия с каждым разом крепчает, горожане даже семьями вступают в ее ряды. И сегодня, пользуясь случаем, хочу отметить семью Шемякиных, в которой все члены семьи являются членами Якутского местного отделения Партии «Единая Россия», — сказал Альберт Семенов и от имени местного отделения вручил благодарственное письмо главе семейства Олегу Геннадьевичу Шемякину.

В ходе работы конференции был избран Президиум в составеВладимира Аммосова -руководителя Регионального исполнительного комитета ЯРО Партии «Единая Россия», Альберта Семенова -Секретаря Якутского местного отделения Партии «Единая Россия», Елизаветы Служеникиной — делегата первичного отделения «Промышленное» Якутского местного отделения Партии «Единая Россия», а также избраны мандатная и счетная комиссии, секретариат конференции.

На внеочередной конференции делегаты рассмотрели три вопроса: об итогах предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, о составе Местного политического совета Якутского местного отделения Партии «Единая Россия» и об избрании делегатов на внеочередную Конференцию Якутского регионального отделения Всероссийской политической Партии «Единая Россия».

Делегаты обсудили итоги праймериз, сделали выводы, что необходимо предпринять для обновления направлений работы, наметили планы на ближайшее будущее.

Говоря об итогах праймериз, Секретарь Якутского местного отделения Партии «Единая Россия» Альберт Семенов отметил слаженную работу пригородов Якутска и Студенческого округа, который показал неплохие результаты. Он подчеркнул необходимость усиления совместной работы ради победы партии на предстоящих выборах.

Напомним, партия «Единая Россия» провела самые масштабные праймериз в собственной истории и в истории политической системы Российской Федерации. Около 12 миллионов граждан проголосовали за кандидатов, которые станут лицом «Единой России» в ходе сентябрьских выборов. Участниками предварительного голосования на все уровни выборов стали более 14 000 человек, а на выборы в Госдуму — более 5 500, что оказалось абсолютным рекордом. Треть участников праймериз ранее ни разу не участвовали в политике. По словам председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева, после поддержки президентом инициативы партии об участии волонтеров в политике на предварительное голосование зарегистрировалось рекордное количество добровольцев и общественных деятелей. Каждый третий претендент был из их числа.

В своем выступлении Секретарь Якутского местного отделения Партии «Единая Россия» также указал на необходимость обновления партийных рядов, о четком планировании, о выстраивании работы с новыми партийными кадрами.

Говоря о задачах, которые сегодня стоят перед партийцами, Альберт Семенов особо подчеркнул: «Мы должны ставить во главу угла вовлечение населения в решение общих проблем и вопросов местного самоуправления, прозрачность партийной деятельности. Только общими усилиями мы придем к единой, общей цели и это надо четко понимать. Только открытость партии, инициатива самих граждан, возможность услышать и быть услышанными будут решающими факторами», — отметил он.

В своем выступлении Альберт Семенов напомнил, что на днях Президент страны Владимир Владимирович Путин встретился с руководством «Единой России» и волонтерами, одержавшими победу на праймериз.

«Президент отметил, что «Единая Россия» стала единственной политической партией в государстве, организующей отбор кандидатов на выборы в Думу на основе пожеланий граждан. Представители партии «Единая Россия» готовы на прямой и честный разговор с людьми. Предварительное голосование носит своей целью, как отобрать кандидатов, так и способствовать развитию партии. Мероприятие позволит привлечь в ее ряды больше сторонников, единомышленников и молодых людей. Кроме этого, Глава государства сказал, что идеи россиян, полученные во время проведения праймериз, станут основой для последующей деятельности победителей предварительного голосования и партии в целом. Идеи победителей праймериз станут частью предвыборной программы нашей партии. В ее основе будут положения послания главы государства. Проект документа утвердят участники съезда партии 19 июня в Москве. После программу вынесут на широкое общественное обсуждение», — отметил он.

Делегаты внеочередной конференции также рассмотрели вопрос о составе Местного политического совета Якутского местного отделения Партии «Единая Россия». Состав Местного политсовета подлежит обновлению (ротации) один раз в год не менее чем на 10 процентов от его числа, установленного Уставом Партии.

В связи с этим, в обновленный состав Политсовета вошли: Афанасьева Лидия Николаевна– секретарь первичного отделения «Кирзавод», директор МОБУ СОШ № 32 городского округа «город Якутск», Егорова Татьяна Дмитриевна– народный депутат РС (Я), член фракции Партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн), Николаева Дина Олеговна – секретарь первичного отделения «203 мкрн», начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», Служеникина Елизавета Николаевна– начальник Управы Промышленного округа городского округа «город Якутск», Степанова Наталья Романовна– заместитель главы городского округа «город Якутск» по социальным вопросам, Шемякин Олег Геннадьевич- технический директор ООО «Ассоциация строителей Амуро — Якутской магистрали».

Третьим вопросом состоялось избрание делегатов на внеочередную конференцию Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», которая пройдет 7 июня 2021 года. Этой чести удостоились члены Партии — директор Якутского медицинского колледжа Алексеев Дмитрий Афанасьевич, член Местного политического совета ЯМО Партии «Единая Россия», директор МОБУ СОШ № 23 Афонский Георгий Афанасьевич, народный депутат РС (Я), член фракции Партии «Единая Россия»в Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС (Я), Данилов Иван Иванович, секретарь первичного отделения «Пионерское-2» Николаева Елена Николаевна, секретарь первичного отделения «Птицефабрика» Солдатов Алексей Алексеевич и секретарь первичного отделения «Радиоцентр» Тарабукина Наталья Степановна.

В завершении конференции за активное участие в проведении предварительного голосования Всероссийской политической Партии «Единая Россия» на территории городского округа «город Якутск» Владимир Аммосов вручил самым активным партийцам Благодарственные письма Секретаря Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия» Айсена Николаева, а Альберт Семенов от имени Якутского местного отделения по итогам предварительного голосования вручил благодарственные письма однопартийцам, принявшим активное участие в организации и проведении электронного предварительного голосования.

Альберт Семенов поблагодарил делегатов конференции за плодотворную работу, пожелал больших достижений и успешной реализации всех поставленных задач.