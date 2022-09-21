Прошла повторная жеребьевка разрешений на охоту

903 разрешения на добычу охотресурсов разыграно с помощью генератора случайных чисел в ходе повторной жеребьевки 20 сентября Распределены разрешения на добычу 7 видов охотничьих ресурсов: благородного оленя, бурого медведя, дикого северного оленя, кабарги, косулю, лося и снежного барана. В ходе жеребьевки обработано 23 414 заявлений. К жеребьевке допущены заявки, принявшие участие в первой жеребьевке 31 июля и получившие отрицательный результат, сообщает тгк Экология Якутии. Жеребьевка проведена по остаткам 35% квот добычи охотничьих ресурсов, установленных общедоступным охотничьим угодьям, и по остаткам 30% квот добычи охотничьих ресурсов, распределенных во внеочередном порядке лицам, принявшим участие в мероприятиях по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов. Подобнее на нашем сайте https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3328452

Фото: тгк Экология Якутии Источник: тгк Экология Якутии

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