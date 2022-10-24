Прошла акция «Здоровая я»

АКЦИЯ «ЗДОРОВАЯ Я!»: БОЛЕЕ 400 ЧЕЛОВЕК СДАЛИ АНАЛИЗЫ НА ОНКОМАРКЕРЫ

В минувшую субботу, 22 октября 2022 года, в рамках мероприятий Года Матери в Якутии и 100-летия ЯАССР, в ТР «Кружало» состоялась республиканская ярмарка с целью повышения мотивации женщин к поддержанию и приобщению к здоровому образу жизни

Совместно с городскими медорганизациями, Якутский онкологический диспансер принял участие в социальной акции. Помимо получения консультаций от узких специалистов, желающие сдавали кровь на выявление раковых клеток.

От онкодиспансера было задействовано 23 сотрудника. По итогам акции всего за несколько часов анализы сдали 456 человек. В случае подозрения на злокачественное новообразование, будет предложено пройти дополнительное обследование на базе Якутского онкодиспансера.

Посещение подобных мероприятий дают возможность найти необходимую информацию о здоровье, а также мотивирует на сохранение и продление активной жизни человека. Следите за своим самочувствием и будьте здоровы!