Прошла 39-я очередная сессия Якутской городской Думы

Депутаты Якутской городской Думы на 39-й очередной сессии обсудили и приняли 25 вопросов. Среди них: утверждение Положения о порядке исполнения полномочий в области общего среднего, дошкольного, дополнительного образования, назначение председателя Контрольно-счетной палаты городского округа «город Якутск», присвоение наименований улицам города.

Во время сессии депутатами было утверждено внесение изменений в Устав городского округа «город Якутск» в целях приведения его в соответствие с федеральным законодательством, а также внесение изменений в решение о бюджете городского округа «город Якутск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Согласно информации, озвученной начальником Департамента финансов Окружной администрации города Якутска Ольги Максимовой, уточнение доходной части бюджета города производится в сторону увеличения на 2022 год в сумме 688,2 млн рублей. Планируемая сумма уточненного плана по доходам составит 26,9 млрд рублей. Расходы бюджета увеличены на 688,2 млн рублей, их планируемая сумма составит 27,7 млрд рублей.

Так, дополнительные средства в 2022 году будут направлены на развитие образования (+ 717,3 млн), муниципальные программы «Культура городского округа “город Якутск”» на 2020-2024 годы» (+ 95,9 млн), «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа на 2020-2024 годы» (+59,8 млн), «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 годы» (+54,4 млн), «Обеспечение жильем населения городского округа “город Якутск” на 2020-2024 годы» (+ 34,6 млн), «Развитие агропояса городского округа “город Якутск” на 2020-2024 годы» (+34,3 млн), «Обеспечение функционирования и развитие ЖКХ городского округа “город Якутск” на 2020-2024 годы» и другие направления.

Также во время сессии депутатами было утверждено внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе «город Якутск», в «Правила благоустройства территории городского округа «город Якутск», «Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск».

Помимо этого, были внесены изменения в постановление Городского Собрания депутатов города Якутска «О присвоении названий вновь образованным улицам и переулкам г. Якутска», присвоены наименования улицам в городе Якутске имени Евгения Евтушенко, Степана Васильева, а также переулка имени Сергея Васильева-Борогонского.

На 39-й очередной сессии Якутской городской Думы депутатами было утверждено Положение о порядке исполнения полномочий в области общего среднего, дошкольного, дополнительного образования, финансировании муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск», рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий аудитора, а также назначение председателя Контрольно-счетной палаты городского округа «город Якутск». По итогам голосования была утверждена кандидатура Виктора Ушницкого.

Во время сессии было принято решение об установке мемориальных досок Ивану Анисимову, Семену Жиркову, Марии Жорницкой, Ивану Кычкину, Александре Черниновой, Игорю Черскому. Помимо этого были согласованы кандидатуры для присвоения звания «Почетный гражданин города Якутска», награждения знаком «За заслуги перед Якутском» и другими наградами.